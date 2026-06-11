В США полицейские получили бодикамеры с ИИ, которые могут переводить разговоры на 50 языков

Новая технология позволяет мгновенно переводить разговоры на 50 языков и помогает полицейским быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Фото: stocktonia.org

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В США полицейские города Стоктон (штат Калифорния) теперь оснащены бодикамерами, которые могут переводить разговоры в режиме реального времени, что делает город одним из первых крупных правоохранительных агентств Калифорнии, внедривших эту технологию во всем департаменте, пишет CBS News.

Начальник полиции Стоктона Стэнли Макфадден рассказал, почему департамент решил внедрить новую технологию перевода на базе искусственного интеллекта от компании Axon после того, как офицеры уже десять лет используют бодикамеры.

«Возможность предложить нашему разнообразному сообществу что-то подобное — это настоящее изменение правил игры», — сказал Макфадден.

Департамент выдал бодикамеры с искусственным интеллектом более чем 300 аттестованным офицерам. Это решение было принято в городе, который считается одним из самых разнообразных в США, где почти половина населения дома общается на языке, отличном от английского.

«Это главная причина, почему мы получили эту технологию — чтобы предоставлять услуги каждому», — отметил Макфадден.

По словам начальника полиции, языковые барьеры могут создавать трудности во время вызовов на чрезвычайные происшествия и проведения расследований, с чем полицейские Стоктона сталкиваются регулярно.

«Благодаря поддержке более 50 языков это поможет нам быстрее получать информацию и оперативнее передавать ее нашим сотрудникам, прибывающим на место происшествия», — сказал офицер Дэвид Скотт.

Технология разработана для того, чтобы помогать полицейским общаться в ситуациях, когда каждая секунда имеет значение и ждать переводчика нецелесообразно.

«Это позволяет нам получать критически важную информацию, которая может спасти жизнь», — подчеркнул Макфадден.

После активации бодикамера может определять язык собеседника, переводить его в режиме реального времени и обеспечивать двустороннюю коммуникацию между офицерами и жителями сообщества.

«Это просто оптимизирует нашу работу. Информация будет поступать значительно быстрее. Это поможет передавать данные офицерам, прибывающим на вызов, чтобы они могли надлежащим образом реагировать», — отметил Скотт.

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