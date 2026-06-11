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У США поліцейські отримали бодікамери зі ШІ, які можуть перекласти розмови на 50 мов

21:42, 11 червня 2026
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Нова технологія дозволяє миттєво перекладати розмови 50 мовами та допомагати поліцейським швидше реагувати на надзвичайні ситуації.
У США поліцейські отримали бодікамери зі ШІ, які можуть перекласти розмови на 50 мов
Фото: stocktonia.org
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У США поліцейські міста Стоктон (штат Каліфорнія) тепер оснащені бодікамерами, які можуть перекладати розмови в режимі реального часу, що робить місто однією з перших великих правоохоронних агенцій Каліфорнії, яка запровадила цю технологію в усьому департаменті, пише CBS News.

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Начальник поліції Стоктона Стенлі Макфадден розповів, чому департамент вирішив впровадити нову технологію перекладу на базі штучного інтелекту від компанії Axon після того, як офіцери вже десять років використовують бодікамери.

«Можливість запропонувати нашій різноманітній громаді щось подібне — це справжня зміна правил гри», — сказав Макфадден.

Департамент видав бодікамери зі штучним інтелектом більш ніж 300 атестованим офіцерам. Це рішення було ухвалене в місті, яке вважається одним із найрізноманітніших у США, де майже половина населення вдома спілкується мовою, відмінною від англійської.

«Це головна причина, чому ми отримали цю технологію — щоб надавати послуги кожному», — зазначив Макфадден.

За словами начальника поліції, мовні бар’єри можуть створювати труднощі під час викликів на надзвичайні події та проведення розслідувань, з чим поліцейські Стоктона стикаються регулярно.

«Завдяки підтримці понад 50 мов це допоможе нам швидше отримувати інформацію та оперативніше передавати її нашим співробітникам, які прибувають на місце події», — сказав офіцер Девід Скотт.

Технологія розроблена для того, щоб допомагати поліцейським спілкуватися в ситуаціях, коли кожна секунда має значення і чекати перекладача недоцільно.

«Це дозволяє нам отримувати критично важливу інформацію, яка може врятувати життя», — наголосив Макфадден.

Після активації бодікамера може визначати мову співрозмовника, перекладати її в режимі реального часу та забезпечувати двосторонню комунікацію між офіцерами та мешканцями громади.

«Це просто оптимізує нашу роботу. Інформація надходитиме значно швидше. Це допоможе передавати дані офіцерам, які прибувають на виклик, щоб вони могли належним чином реагувати», — зазначив Скотт.

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поліція США штучний інтелект ШІ

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