Понад 35 тисяч водіїв систематично перевищують швидкість — дані уряду

35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більш ніж 10 разів за рік.

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Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про масштабні порушення швидкісного режиму, зафіксовані системою автоматичної фіксації.

За її словами, протягом останніх 12 місяців камери автоматичної фіксації виявили майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів.

Крім того, понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більш ніж 10 разів за рік, а майже 12,5 тисячі — понад двадцять разів.

Відтак, в Україні планують запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників.

Також кількість камер збільшать до понад 410 комплексів, зараз працює 377.

Нагадаємо, 5 червня 2026 року близько 17:00 на Чоколівському бульварі у Києві сталася аварія, яка сколихнула всю Україну. Унаслідок ДТП загинули четверо пішоходів – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей отримали травми.

Водія затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України.

Шевченківській районний суд Києва 8 червня обрав йому запобіжний захід— тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Після цього виявилося, що водій автомобіля працював у таксі і віз пасажирку. Онлайн-сервіс таксі Bolt відреагував і повідомив про посилення правил безпеки після. Так, відтепер назавжди обмежуватиме доступ до платформи для водіїв, щодо яких надходять щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

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