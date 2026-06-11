Мобілізували військовослужбовців для покращення показників: підозри отримали 3 посадовців РТЦК Тернопільщини

За даними слідства, до системи «Оберіг» могли вносити неправдиві дані про мобілізацію людей, які фактично вже проходили службу.

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Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив про підозри посадовцям керівного складу Тернопільського, Чортківського та Кременецького районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.

Йдеться про осіб, які, за даними слідства, могли організувати внесення недостовірної інформації до системи обліку мобілізації з метою покращення показників.

Попри те, що 129 військовослужбовців, серед яких були й жінки, вже проходили службу у різних військових частинах, їх повторно облікували як мобілізованих та внесли відповідні дані до системи «Оберіг».

За інформацією слідства, посадові особи РТЦК, маючи доступ до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи та використовуючи власні кваліфіковані електронні підписи, вносили неправдиві відомості про нібито проведену мобілізацію громадян.

Крім того, оформлювали та видавали недостовірні документи — поіменні списки військовозобов’язаних, яких нібито направляли до військових частин. Ці матеріали використовували для формування службової звітності.

За даними оперативників УСР у Тернопільській області, у Тернопільському РТЦК таким чином могли фіктивно “призвати” 30 осіб, у Чортківському — 56, у Кременецькому — 43.

Водночас, за наявною оперативною інформацією, загальна кількість осіб, які могли бути оформлені як мобілізовані, становить близько 800.

На підставі зібраних матеріалів слідчі ДБР у Львові повідомили про підозру п’ятьом посадовцям за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

Серед підозрюваних — керівники Тернопільського, Чортківського та Кременецького РТЦК та СП.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Оперативні заходи проводилися спільно з Службою безпеки України та Військовою службою правопорядку. Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

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