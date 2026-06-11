  1. В Україні

Мобілізували військовослужбовців для покращення показників: підозри отримали 3 посадовців РТЦК Тернопільщини

19:52, 11 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, до системи «Оберіг» могли вносити неправдиві дані про мобілізацію людей, які фактично вже проходили службу.
Мобілізували військовослужбовців для покращення показників: підозри отримали 3 посадовців РТЦК Тернопільщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив про підозри посадовцям керівного складу Тернопільського, Чортківського та Кременецького районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про осіб, які, за даними слідства, могли організувати внесення недостовірної інформації до системи обліку мобілізації з метою покращення показників.

Попри те, що 129 військовослужбовців, серед яких були й жінки, вже проходили службу у різних військових частинах, їх повторно облікували як мобілізованих та внесли відповідні дані до системи «Оберіг».

За інформацією слідства, посадові особи РТЦК, маючи доступ до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи та використовуючи власні кваліфіковані електронні підписи, вносили неправдиві відомості про нібито проведену мобілізацію громадян.

Крім того, оформлювали та видавали недостовірні документи — поіменні списки військовозобов’язаних, яких нібито направляли до військових частин. Ці матеріали використовували для формування службової звітності.

За даними оперативників УСР у Тернопільській області, у Тернопільському РТЦК таким чином могли фіктивно “призвати” 30 осіб, у Чортківському — 56, у Кременецькому — 43.

Водночас, за наявною оперативною інформацією, загальна кількість осіб, які могли бути оформлені як мобілізовані, становить близько 800.

На підставі зібраних матеріалів слідчі ДБР у Львові повідомили про підозру п’ятьом посадовцям за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.

Серед підозрюваних — керівники Тернопільського, Чортківського та Кременецького РТЦК та СП.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Оперативні заходи проводилися спільно з Службою безпеки України та Військовою службою правопорядку. Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

призов військовослужбовці ТЦК мобілізація

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Податкова звітність нотаріусів: умови збереження статусу для бюджетних установ

Чи стає державна нотаріальна контора платником податків у момент видачі свідоцтва про право на спадщину.

Бронювання по новому: що приховує дедлайн 1 вересня

Після появи дедлайну 1 вересня для переоформлення статусу критичності бізнесу в Україні виникла хвиля паніки щодо втрати броні.

Чоловік став співборжником за позикою дружини: ВС пояснив, хто має доводити, що гроші не пішли на сім’ю

Якщо позику укладено в інтересах сім’ї, а другий із подружжя не спростував цього, відповідальність за борг може бути солідарною.

Судді Юрію Гречку пом’якшили покарання: ВРП змінила дисциплінарне стягнення, врахувавши позицію ВС

ВРП застосувала сувору догану до судді з Дніпропетровщини Юрія Гречка за грубі процесуальні порушення, що призвели до вивезення зерна кукурудзи.

НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]