У Кривому Розі невідомий видав себе за помічника судді й запропонував порушнику ПДР «допомогу» за хабар

ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора через повідомлення судді Ольги Чайкіної про спробу підкупу у справі про нетверезе водіння.

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Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу Чайкіної Ольги Володимирівни про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

Обставини справи

У провадженні судді Ольги Чайкіної перебувала справа про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Порушника було притягнуто до відповідальності із застосуванням штрафу та позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Судді стало відомо, що невідома особа здійснювала телефонні дзвінки особі, яка притягувалася до відповідальності. Під час розмов невідомий представлявся помічником судді Чайкіної на ім’я Дмитро та пропонував за грошову винагороду «допомогти» у вирішенні справи, стверджуючи, що перебуває з суддею «у дуже добрих стосунках».

Суддя зазначила, що в апараті Металургійного районного суду міста Кривого Рогу працівники з іменем Дмитро відсутні.

За повідомленням судді, Дніпропетровська обласна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Криворізька південна окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судді). Розслідування доручено слідчим органам Національної поліції.

Рішення Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя наголосила, що не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію таких дій, оскільки це належить до компетенції правоохоронних органів. Водночас ВРП уповноважена вживати заходів для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звернутися до Офісу Генерального прокурора із запитом щодо надання інформації про хід розкриття та розслідування кримінального правопорушення за фактами, викладеними у повідомленні судді Чайкіної Ольги Володимирівни.

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