Жінка на Одещині уникла покарання за шахрайство, але отримала рік обмеження волі за ухилення від виправних робіт

Верховний Суд пояснив, чому декриміналізація не виправдовує ухилення від покарання.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду ухвалив рішення у справі № 946/1898/23. Сторона захисту намагалася оскаржити вирок за ухилення від відбування громадських робіт, посилаючись на подальше звільнення засудженої від цього покарання у зв’язку зі змінами законодавства.

У матеріалах справи зазначається, що у 2022 році Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав обвинувачену винною за ч. 1 ст. 190 КК України та призначив їй покарання у виді 200 годин громадських робіт.

Після набрання вироком законної сили, як установили суди, засуджена, будучи належним чином повідомленою про порядок і умови відбування покарання та попередженою про кримінальну відповідальність, умисно ухилилася від його виконання.

За це її було притягнуто до відповідальності за ч. 2 ст. 389 КК України. Суд першої інстанції призначив їй покарання у виді 1 року обмеження волі із застосуванням іспитового строку, однак апеляційний суд зайняв жорсткішу позицію: скасував звільнення з випробуванням і визначив реальне покарання — 1 рік обмеження волі. Додатково суд приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком та остаточно визначив покарання за сукупністю вироків — 1 рік 25 днів обмеження волі.

У касаційній скарзі сторона захисту наголошувала, що ситуація змінилася вже після ухвалення попередніх рішень, оскільки у 2024 році засуджену було звільнено від відбування громадських робіт у зв’язку з усуненням караності діяння, за яке її спочатку засудили.

Виходячи з цього, захист стверджував, що звільнення засудженої від відбування громадських робіт у зв’язку з усуненням караності діяння виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за ухилення від виконання цього покарання.

Рішення Верховного Суду

Однак, Верховний Суд не погодився з доводами захисту про те, що подальше звільнення засудженої від покарання у зв’язку з усуненням караності діяння автоматично виключає відповідальність за ухилення від його відбування.

Колегія суддів звернула увагу, що обвинувальний вирок, який набрав законної сили, є обов’язковим до виконання, а ухилення від призначеного ним покарання тягне кримінальну відповідальність, передбачену статтею 389 КК України. Суд підкреслив, що склад цього кримінального правопорушення є формальним і вважається закінченим із моменту вчинення дій, спрямованих на ухилення від виконання покарання.

Верховний Суд зазначив, що зміни законодавства, які набрали чинності у 2024 році та усунули караність діяння, за яке особа була засуджена за ч. 1 ст. 190 КК України, не зробили незаконним попередній вирок і не скасували обов’язку його виконання у період до звільнення від покарання. Тому подальше звільнення особи від громадських робіт не усуває кримінальної відповідальності за ухилення від їх відбування, вчинене до такого звільнення.

Водночас Суд наголосив, що відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України, якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив нове кримінальне правопорушення, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Оскільки на час ухвалення рішення апеляційним судом засуджена вже була звільнена від покарання, призначеного за попереднім вироком, невідбута його частина була відсутня. За таких обставин застосування статей 71 та 72 КК України було безпідставним.

У підсумку Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу захисника. Суд змінив вирок Одеського апеляційного суду в частині покарання та виключив застосування правил про сукупність вироків з урахуванням попереднього вироку Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 14 жовтня 2022 року.

Також Верховний Суд залишив без змін висновок про винуватість засудженої за ч. 2 ст. 389 КК України та визначив їй покарання у виді 1 року обмеження волі. В іншій частині рішення судів було залишено без змін.

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