Женщина в Одесской области избежала наказания за мошенничество, но получила 1 год ограничения свободы за уклонение от исправительных работ

Верховный Суд объяснил, почему декриминализация не оправдывает уклонение от наказания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда вынес решение по делу № 946/1898/23. Сторона защиты пыталась оспорить приговор за уклонение от отбывания общественных работ, ссылаясь на последующее освобождение осуждённой от этого наказания в связи с изменениями законодательства.

В материалах дела указано, что в 2022 году Измаильский горрайонный суд Одесской области признал обвиняемую виновной по ч. 1 ст. 190 УК Украины и назначил ей наказание в виде 200 часов общественных работ. После вступления приговора в законную силу, как установили суды, осуждённая, будучи надлежащим образом уведомлённой о порядке и условиях отбывания наказания и предупреждённой об уголовной ответственности, умышленно уклонилась от его исполнения.

За это она была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 389 УК Украины. Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы с применением испытательного срока, однако апелляционный суд занял более жёсткую позицию: отменил условное освобождение и назначил реальное наказание — 1 год ограничения свободы. Дополнительно суд присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и окончательно определил наказание по совокупности приговоров — 1 год 25 дней ограничения свободы.

В кассационной жалобе сторона защиты настаивала, что ситуация изменилась уже после вынесения предыдущих решений, поскольку в 2024 году осуждённая была освобождена от отбывания общественных работ в связи с устранением наказуемости деяния, за которое её первоначально осудили.

Исходя из этого, защита утверждала, что освобождение осуждённой от отбывания общественных работ в связи с устранением наказуемости деяния исключает возможность привлечения её к уголовной ответственности за уклонение от исполнения этого наказания.

Решение Верховного Суда

Однако Верховный Суд не согласился с доводами защиты о том, что последующее освобождение осуждённой от наказания в связи с устранением наказуемости деяния автоматически исключает ответственность за уклонение от его отбывания.

Коллегия судей указала, что обвинительный приговор, вступивший в законную силу, является обязательным к исполнению, а уклонение от назначенного им наказания влечёт уголовную ответственность, предусмотренную статьёй 389 УК Украины. Суд подчеркнул, что состав этого уголовного правонарушения является формальным и считается оконченным с момента совершения действий, направленных на уклонение от исполнения наказания.

Верховный Суд отметил, что изменения законодательства, вступившие в силу в 2024 году и устранившие наказуемость деяния, за которое лицо была осуждена по ч. 1 ст. 190 УК Украины, не сделали незаконным предыдущий приговор и не отменили обязанность его исполнения в период до освобождения от наказания. Поэтому последующее освобождение лица от общественных работ не исключает уголовной ответственности за уклонение от их отбывания, совершённое до такого освобождения.

В то же время суд указал, что согласно ч. 1 ст. 71 УК Украины, если осуждённый после постановления приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое уголовное правонарушение, суд к наказанию по новому приговору полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Поскольку на момент решения апелляционного суда осуждённая уже была освобождена от наказания по предыдущему приговору, неотбытая его часть отсутствовала. В таких условиях применение статей 71 и 72 УК Украины было необоснованным.

В итоге Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу защиты, изменил приговор Одесского апелляционного суда в части назначения наказания и исключил решение о назначении наказания по совокупности приговоров с учётом предыдущего приговора Измаильского горрайонного суда Одесской области от 14 октября 2022 года.

Также Верховный Суд оставил без изменений вывод о виновности осуждённой по ч. 2 ст. 389 УК Украины и назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы. В остальной части решения судов были оставлены без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.