Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку и назвал причину

Джон Хили объявил об отставке, обвинив правительство премьер-министра Кира Стармера в недостаточном финансировании обороны.

Фото: GettyImages

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Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку, обвинив правительство премьер-министра Кира Стармера в том, что оно не обеспечивает финансирование, необходимое для реагирования на растущие угрозы безопасности.

В своем письме об отставке Хили отметил, что правительственный обзор определил необходимость значительно более высоких расходов на оборону, однако Министерство финансов отказалось взять на себя обязательства по выделению необходимых ресурсов.

Стармер пока не комментировал заявление Хили.

По данным Reuters, между министерствами обороны и финансов уже несколько месяцев продолжаются дискуссии по поводу увеличения военных расходов.

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