Права имущественного поручителя: ВС не исключает изменения подходов в будущем

В Верховном Суде отметили, что вопрос правового положения имущественного поручителя заслуживает дополнительного анализа.

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В Верховном Суде в контексте правовых последствий исполнения обязательства имущественным поручителем и возможности применения механизма суброгации обратили внимание на общие принципы разрешения коллизий между правовыми нормами.

В ВС указали, что при анализе подобных ситуаций необходимо учитывать как соотношение нормативно-правовых актов по юридической силе, так и характер их регулирования, в частности — является ли соответствующая норма специальной по отношению к другой.

В этом контексте усматривается, что если различные нормы права регулируют одни и те же правоотношения, необходимо оценивать возможность их согласованного применения. В ВС считают, что такая логика может быть актуальной и для соотношения положений ст. 42 Закона Украины «Об ипотеке» и ст. 528 ГК Украины, когда речь идет об исполнении обязательства имущественным поручителем.

В то же время в Верховном Суде подчеркнули, что оценка таких правовых вопросов в значительной степени зависит от конкретных доводов, которые стороны приводят в кассационных жалобах. Верховный Суд формирует свои выводы в пределах определенных процессуальным законом оснований кассационного пересмотра и анализирует прежде всего те аргументы, на которые ссылаются заявители. Если же заявитель указывает на отсутствие правового вывода Верховного Суда по определенному вопросу, суд получает возможность шире исследовать данную правовую ситуацию и сформировать подход к ее разрешению.

Отдельное внимание в Верховном Суде уделили аспекту справедливости правового регулирования. Так, в случаях добровольного исполнения имущественным поручителем обеспеченного обязательства может возникать ситуация, когда лицо фактически лишается возможности воспользоваться обеспечительными механизмами для восстановления своего имущественного положения. Именно поэтому вопрос перехода к имущественному поручителю соответствующих прав кредитора требует надлежащего осмысления как с практической, так и с теоретической точки зрения.

При этом в ВС обращают внимание на необходимость соблюдения баланса между стремлением достичь справедливого результата и пределами судебного толкования закона.

В качестве примера — дело № 916/3006/17, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Предметом анализа в этом деле стало применение законодательства, содержание которого впоследствии оценивалось Конституционным Судом Украины и Европейским судом по правам человека как достаточно определенное и понятное. Верховный Суд не может подменять законодателя и путем толкования фактически изменять содержание норм, которые сформулированы четко и однозначно.

Подытоживая, в Верховном Суде отметили, что вопрос правового положения имущественного поручителя заслуживает дополнительного анализа. При наличии соответствующего дела и надлежащей аргументации Верховный Суд в будущем может оценить возможность применения подходов, которые обеспечивали бы более справедливый баланс интересов сторон.

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