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В Кривом Роге неизвестный выдал себя за помощника судьи и предложил нарушителю ПДД «помощь» за взятку

08:00, 12 июня 2026
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ВСП обратилась в Офис Генпрокурора из-за сообщения судьи Ольги Чайкиной о попытке подкупа по делу о нетрезвом вождении.
В Кривом Роге неизвестный выдал себя за помощника судьи и предложил нарушителю ПДД «помощь» за взятку
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Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Металлургического районного суда города Кривого Рога Чайкиной Ольги Владимировны о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

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Обстоятельства дела

В производстве судьи Ольги Чайкиной находилось дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Нарушитель был привлечен к ответственности с назначением штрафа и лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Судье стало известно, что неизвестное лицо осуществляло телефонные звонки лицу, привлекавшемуся к ответственности. Во время разговоров неизвестный представлялся помощником судьи Чайкиной по имени Дмитрий и предлагал за денежное вознаграждение «помочь» в решении дела, утверждая, что находится с судьей «в очень хороших отношениях».

Судья отметила, что в аппарате Металлургического районного суда города Кривого Рога работники с именем Дмитрий отсутствуют.

По сообщению судьи Днепропетровская областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. Криворожская южная окружная прокуратура начала досудебное расследование по части первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи). Расследование поручено следственным органам Национальной полиции.

Решение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия подчеркнул, что не обладает полномочиями осуществлять уголовно-правовую квалификацию таких действий, поскольку это относится к компетенции правоохранительных органов. В то же время ВСП уполномочен принимать меры для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение обратиться в Офис Генерального прокурора с запросом о предоставлении информации о ходе раскрытия и расследования уголовного правонарушения по фактам, изложенным в сообщении судьи Чайкиной Ольги Владимировны.

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судья ДТП взятка ПДД ВСП

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