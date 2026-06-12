В Кривом Роге неизвестный выдал себя за помощника судьи и предложил нарушителю ПДД «помощь» за взятку
Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Металлургического районного суда города Кривого Рога Чайкиной Ольги Владимировны о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.
Обстоятельства дела
В производстве судьи Ольги Чайкиной находилось дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Нарушитель был привлечен к ответственности с назначением штрафа и лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.
Судье стало известно, что неизвестное лицо осуществляло телефонные звонки лицу, привлекавшемуся к ответственности. Во время разговоров неизвестный представлялся помощником судьи Чайкиной по имени Дмитрий и предлагал за денежное вознаграждение «помочь» в решении дела, утверждая, что находится с судьей «в очень хороших отношениях».
Судья отметила, что в аппарате Металлургического районного суда города Кривого Рога работники с именем Дмитрий отсутствуют.
По сообщению судьи Днепропетровская областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. Криворожская южная окружная прокуратура начала досудебное расследование по части первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи). Расследование поручено следственным органам Национальной полиции.
Решение Высшего совета правосудия
Высший совет правосудия подчеркнул, что не обладает полномочиями осуществлять уголовно-правовую квалификацию таких действий, поскольку это относится к компетенции правоохранительных органов. В то же время ВСП уполномочен принимать меры для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия.
По результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение обратиться в Офис Генерального прокурора с запросом о предоставлении информации о ходе раскрытия и расследования уголовного правонарушения по фактам, изложенным в сообщении судьи Чайкиной Ольги Владимировны.
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