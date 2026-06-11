Военнослужащих мобилизовали для улучшения показателей: подозрения выдвинуты в адрес трёх должностных лиц РТЦК Тернопольской области

По данным следствия, в систему «Оберіг» могли вводить ложные данные о мобилизации людей, которые фактически уже проходили службу.

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Департамент стратегических расследований Нацполиции сообщил о подозрениях в адрес должностных лиц руководящего состава Тернопольского, Чортковского и Кременецкого районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Тернопольской области.

Речь идет о лицах, которые, по данным следствия, могли организовать внесение недостоверной информации в систему учета мобилизации с целью улучшения показателей.

Несмотря на то, что 129 военнослужащих, среди которых были и женщины, уже проходили службу в различных воинских частях, их повторно учли как мобилизованных и внесли соответствующие данные в систему «Оберег».

По информации следствия, должностные лица РТЦК, имея доступ к автоматизированной информационно-коммуникационной системе и используя собственные квалифицированные электронные подписи, вносили ложные сведения о якобы проведенной мобилизации граждан.

Кроме того, оформляли и выдавали недостоверные документы — поименные списки военнообязанных, которых якобы направляли в воинские части. Эти материалы использовали для формирования служебной отчетности.

По данным оперативников УСР в Тернопольской области, в Тернопольском РТЦК таким образом могли фиктивно «призвать» 30 человек, в Чортковском — 56, в Кременецком — 43.

В то же время, согласно имеющейся оперативной информации, общее количество лиц, которые могли быть оформлены как мобилизованные, составляет около 800.

На основании собранных материалов следователи ГБР во Львове сообщили о подозрении пяти должностным лицам по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах.

Среди подозреваемых — руководители Тернопольского, Чортковского и Кременецкого РТЦК и СП.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении их от должностей.

Оперативные мероприятия проводились совместно со Службой безопасности Украины и Военной службой правопорядка. Следствие продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

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