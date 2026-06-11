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Более 35 тысяч водителей систематически превышают скорость — данные правительства

22:54, 11 июня 2026
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35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более 10 раз в год.
Более 35 тысяч водителей систематически превышают скорость — данные правительства
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о масштабных нарушениях скоростного режима, зафиксированных системой автоматической фиксации.

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По ее словам, за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации выявили почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз.

Кроме того, более 35 тысяч водителей попадали в поле зрения камер более 10 раз в год, а почти 12,5 тысячи — более двадцати раз.

В связи с этим в Украине планируют ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения и усилить ответственность для систематических нарушителей.

Также количество камер увеличат до более чем 410 комплексов, сейчас работает 377.

Напомним, 5 июня 2026 года около 17:00 на Чоколовском бульваре в Киеве произошло ДТП, которое потрясло всю Украину. В результате аварии погибли четверо пешеходов — двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили травмы.

Водитель был задержан и ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Шевченковский районный суд Киева 8 июня избрал ему меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без права залога.

После этого выяснилось, что водитель автомобиля работал в такси и вез пассажирку. Онлайн-сервис такси Bolt отреагировал и сообщил об усилении правил безопасности. Так, отныне он будет навсегда ограничивать доступ к платформе для водителей, в отношении которых поступают как минимум две жалобы на превышение скорости или опасный стиль вождения.

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