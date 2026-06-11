РФ организовывает атаки на украинских военных через сайты знакомств – полиция

Враг использует несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений.

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В Украине с начала 2026 года правоохранители зафиксировали шесть случаев умышленных убийств военнослужащих, организованных по заказу российских спецслужб через мессенджеры. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

В комментарии Цензор.НЕТ он отметил, что российские спецслужбы меняют подходы и все чаще используют несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военных.

Выговский отметил, что исполнителям дают задание знакомиться с военными через сайты знакомств и проводить совместный досуг. Для реализации преступления кураторы финансируют аренду жилья, покупку алкоголя и другие расходы, а также передают места так называемых «закладок» с метадоном.

В дальнейшем, как пояснил глава Нацполиции, военных угощают алкоголем с добавлением наркотического вещества, что приводит к смертельным последствиям.

«Фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан», — подчеркнул Выговский.

Глава Нацполиции подчеркнул, что никакие обещания не освобождают от уголовной ответственности, а исполнители таких преступлений используются российскими спецслужбами как «расходный материал».

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