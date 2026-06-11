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РФ організовує атаки на українських військових через сайти знайомств – поліція

22:36, 11 червня 2026
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Ворог використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів.
РФ організовує атаки на українських військових через сайти знайомств – поліція
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В Україні з початку 2026 року правоохоронці зафіксували шість випадків умисних убивств військовослужбовців, організованих на замовлення російських спецслужб через месенджери. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

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У коментарі Цензор.НЕТ він зазначив, що російські спецслужби змінюють підходи та дедалі частіше використовують неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військових.

Вигівський зазначив, що виконавцям дають завдання знайомитися з військовими через сайти знайомств та проводити спільне дозвілля. Для реалізації злочину куратори фінансують оренду житла, придбання алкоголю та інші витрати, а також передають місця так званих «закладок» із метадоном.

Надалі, як пояснив очільник Нацполіції, військових пригощають алкоголем із додаванням наркотичної речовини, що призводить до смертельних наслідків.

«Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян», — наголосив Вигівський.

Голова Нацполіції підкреслив, що жодні обіцянки не звільняють від кримінальної відповідальності, а виконавці таких злочинів використовуються російськими спецслужбами як «витратний матеріал».

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поліція війна військовослужбовці

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