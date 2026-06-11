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Руслан Стефанчук обговорив із ЛГБТК+ спільнотою проєкт нового Цивільного кодексу

17:46, 11 червня 2026
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Під час зустрічі сторони обговорили положення законопроєкту №15150 та пропозиції щодо його вдосконалення з урахуванням Конституції України, практики ЄСПЛ та європейських стандартів.
Руслан Стефанчук обговорив із ЛГБТК+ спільнотою проєкт нового Цивільного кодексу
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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із представниками ЛГБТК+ спільноти, під час якої обговорили положення законопроєкту №15150 про новий Цивільний кодекс України та пропозиції щодо його доопрацювання.

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За його словами, під час зустрічі сторони розглянули норми законопроєкту та можливі зміни до документа.

«Для нас важливо зберігати відкритий і відповідальний діалог щодо питань, які стосуються людини, її гідності, приватного життя та рівності прав», – зазначив голова парламенту.

Він наголосив, що всі пропозиції щодо вдосконалення законопроєкту мають бути ретельно опрацьовані з урахуванням положень Конституції України, практики Європейський суд з прав людини, європейських стандартів та необхідності збереження суспільного балансу.

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Верховний Суд законопроект кодекс цивільний кодекс Руслан Стефанчук

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