Руслан Стефанчук обговорив із ЛГБТК+ спільнотою проєкт нового Цивільного кодексу

Під час зустрічі сторони обговорили положення законопроєкту №15150 та пропозиції щодо його вдосконалення з урахуванням Конституції України, практики ЄСПЛ та європейських стандартів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із представниками ЛГБТК+ спільноти, під час якої обговорили положення законопроєкту №15150 про новий Цивільний кодекс України та пропозиції щодо його доопрацювання.

За його словами, під час зустрічі сторони розглянули норми законопроєкту та можливі зміни до документа.

«Для нас важливо зберігати відкритий і відповідальний діалог щодо питань, які стосуються людини, її гідності, приватного життя та рівності прав», – зазначив голова парламенту.

Він наголосив, що всі пропозиції щодо вдосконалення законопроєкту мають бути ретельно опрацьовані з урахуванням положень Конституції України, практики Європейський суд з прав людини, європейських стандартів та необхідності збереження суспільного балансу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.