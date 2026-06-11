Руслан Стефанчук обсудил с ЛГБТК+-сообществом проект нового Гражданского кодекса

В ходе встречи стороны обсудили положения законопроекта № 15150 и предложения по его совершенствованию с учетом Конституции Украины, практики ЕСПЧ и европейских стандартов.

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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с представителями ЛГБТК+ сообщества, в ходе которой обсудили положения законопроекта №15150 о новом Гражданском кодексе Украины и предложения по его доработке.

По его словам, во время встречи стороны рассмотрели нормы законопроекта и возможные изменения в документе.

«Для нас важно поддерживать открытый и ответственный диалог по вопросам, касающимся человека, его достоинства, частной жизни и равенства прав», – отметил председатель парламента.

Он подчеркнул, что все предложения по совершенствованию законопроекта должны быть тщательно проработаны с учетом положений Конституции Украины, практики Европейского суда по правам человека, европейских стандартов и необходимости сохранения общественного баланса.

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