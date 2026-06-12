Из-за изменений в бюджет ГУР и СБУ оказались под риском потери автономии из-за финансирования по запросу

В Верховную Раду внесли сразу два постановления об отмене изменений в бюджет на оборону.

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Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет, прописанные в проекте № 15224, которые сопровождались отклонением почти двух тысяч поправок и публичными обвинениями в изъятии 40 млрд грн из закупок оружия. И пока правительство отчитывается о рекордных расходах на оборону, оппозиция регистрирует постановления об отмене решения и отстранении руководства бюджетного комитета.

Принятие документа 242 голосами народных депутатов спровоцировало реакцию из-за изменения структуры финансирования спецслужб и перераспределения средств, которые ранее предназначались для Министерства обороны. Сейчас в парламенте зарегистрировано несколько постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.06.2026 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Речь идет о проектах постановлений № 15224-П1 и № 15224-П.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», рассмотрение законопроекта № 15224 сопровождалось игнорированием предложений законодателей. Из 1865 поданных предложений Бюджетный комитет рекомендовал учесть полностью только 8 поправок, отклонив 1857.

Одним из наиболее спорных нововведений стало переведение финансирования ключевых силовых структур — ГУР МО, СВР и подразделения «Альфа» СБУ — на финансирование через Резервный фонд вместо закрепления отдельных расходов в законе.

В Минфине пояснили, что органы смогут оперативно получать средства через Резервный фонд по запросу, что якобы обеспечивает гибкость.

В то же время критики отмечают, что принятие изменений в Бюджет-2026 в редакции законопроекта № 15224 фиксирует переход к модели максимальной централизации бюджетных потоков в руках Кабинета Министров. Юридически это означает, что финансирование разведки и специальных подразделений теперь зависит от воли исполнительной власти через механизм Резервного фонда, что создает риски политического давления на силовые структуры.

Отдельные направления все же получили дополнительное финансирование. Так, Службе судебной охраны выделено 1 448,5 млн грн для выплаты задолженности по дополнительному вознаграждению (30 тысяч), которое базируется на исполнении судебных решений.

Увеличены расходы на 1 331,8 млн грн для поддержки объекта «Укрытие» на ЧАЭС, ликвидации шахт и мероприятий в зоне отчуждения.

Установлено, что ограничение прожиточного минимума для расчета окладов не распространяется на работников НАБУ.

В то же время Комитет не поддержал выделение 2,5 млрд грн на защиту Херсона от дроновых атак, закрепление военного сбора в специальном фонде исключительно на нужды обороны из-за процедурных ограничений Бюджетного кодекса, а также отмену программы «кэшбэка» для перенаправления средств на Минобороны.

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