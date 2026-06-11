В Швеции отказались от снижения возраста уголовной ответственности до 13 лет

Правительство отозвало законопроект из-за отсутствия достаточной поддержки в парламенте и готовит новую инициативу, предусматривающую снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет.

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Правительство Швеции отозвало предложение о снижении возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за недостаточной поддержки в парламенте. Об этом сообщает SVT.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что правительство не видит достаточного количества голосов для принятия законопроекта, поэтому решило подготовить новую законодательную инициативу.

Новое предложение правительства

По словам министра, вместо снижения возраста уголовной ответственности до 13 лет правительство предложит установить его на уровне 14 лет.

«Мы предлагаем снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет вместо 13. Здесь мы видим, что у нас есть хорошие возможности даже получить подавляющее большинство, и я считаю, что это ответственный способ решения этого вопроса», — заявил Стреммер.

Шведский парламент должен был рассмотреть предложение правительства о снижении возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Предполагалось, что в случае принятия изменения вступят в силу уже в августе.

Однако, как отметил министр, правительство пришло к выводу, что законопроект не получит необходимой поддержки в Риксдаге.

По информации SVT, оппозиционные силы планировали поддержать совместную оговорку с призывом отклонить правительственную инициативу во время голосования.

Когда могут принять новые поправки

Правительство намерено вернуться к этому вопросу в ближайшее время и внести новый законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет.

Его планируют рассмотреть этим летом. Ожидается, что в случае принятия новые нормы вступят в силу примерно на месяц позже, чем предусматривалось предыдущим законопроектом.

Гуннар Стреммер подчеркнул, что сохранение действующего возраста уголовной ответственности на уровне 15 лет было бы нежелательным результатом для правительства.

Также он отметил, что результат голосования по предыдущему предложению был бы непредсказуемым из-за наличия депутатов, которые сомневались в поддержке законопроекта. По его словам, в таких условиях голосование могло превратиться в «лотерею».

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