У Швеції відмовилися від зниження віку кримінальної відповідальності до 13 років

Уряд відкликав законопроєкт через відсутність достатньої підтримки в парламенті та готує нову ініціативу, яка передбачає зниження віку кримінальної відповідальності до 14 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Швеції відкликав пропозицію щодо зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років через недостатню підтримку в парламенті. Про це повідомляє SVT.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що уряд не бачить достатньої кількості голосів для ухвалення законопроєкту, тому вирішив підготувати нову законодавчу ініціативу.

Нова пропозиція уряду

За словами міністра, замість зниження віку кримінальної відповідальності до 13 років уряд пропонуватиме встановити його на рівні 14 років.

«Ми пропонуємо знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років замість 13. Тут ми бачимо, що маємо гарні можливості навіть отримати переважну більшість, і я вважаю, що це відповідальний спосіб вирішення цього питання», — заявив Стреммер.

Шведський парламент мав розглянути урядову пропозицію щодо зниження віку кримінальної відповідальності за тяжкі злочини з 15 до 13 років. Передбачалося, що у разі ухвалення зміни набудуть чинності вже у серпні.

Однак, як зазначив міністр, уряд дійшов висновку, що законопроєкт не отримає необхідної підтримки в Риксдазі.

За інформацією SVT, опозиційні сили планували підтримати спільне застереження із закликом відхилити урядову ініціативу під час голосування.

Коли можуть ухвалити нові зміни

Уряд має намір повернутися до питання вже найближчим часом і внести новий законопроєкт, який передбачатиме зниження віку кримінальної відповідальності до 14 років.

Його планують розглянути цього літа. Очікується, що в разі ухвалення нові норми набудуть чинності приблизно на місяць пізніше, ніж передбачалося попереднім законопроєктом.

Гуннар Стреммер наголосив, що збереження чинного віку кримінальної відповідальності на рівні 15 років було б небажаним результатом для уряду.

Також він зазначив, що результат голосування щодо попередньої пропозиції був би непередбачуваним через наявність депутатів, які мали сумніви щодо підтримки законопроєкту. За його словами, за таких умов голосування могло перетворитися на «лотерею».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.