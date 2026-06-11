Осужденный за тяжкое преступление требовал исключить его из военного учета: почему суд отказал

Полтавский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который требовал исключить его из воинского учета в связи с осуждением за тяжкое преступление в 2005 году.

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Полтавский окружной административный суд рассмотрел спор об исключении гражданина из воинского учета в связи с осуждением к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. Истец просил признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки, который не исключил его из воинского учета еще в 2005 году, а также обязать внести соответствующие сведения в военно-учетные документы.

Суд исследовал вопрос применения предыдущей и действующей редакций статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе», а также влияние законодательных изменений, вступивших в силу в мае 2024 года, на статус лиц, ранее осужденных за тяжкие преступления.

Обстоятельства дела

Истец был осужден приговором Машевского районного суда Полтавской области от 17 февраля 2005 года и приговором Апелляционного суда Полтавской области от 7 июня 2005 года за совершение тяжких преступлений к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с оперативной деятельностью в правоохранительных органах.

В феврале 2009 года он был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания.

После получения военно-учетного документа через приложение «Резерв+» истец узнал, что состоит на воинском учете как военнообязанный. Он считал, что в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его осуждения, подлежал исключению из воинского учета как лицо, осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.

Истец указывал, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки не исключил его из воинского учета с 7 июня 2005 года, хотя на тот момент пункт «г» части пятой статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривал исключение из воинского учета граждан, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений.

В связи с этим он просил суд признать противоправным бездействие ответчика и обязать рассмотреть вопрос о его исключении из воинского учета с указанной даты и выдать военно-учетный документ с соответствующей отметкой.

Ответчик возражал против иска. ТЦК указал, что после вступления в силу Закона №3633-ІХ от 11 апреля 2024 года из статьи 37 Закона №2232-ХІІ было исключено основание для исключения из воинского учета лиц, осужденных за тяжкие преступления. Кроме того, ответчик подчеркнул, что до 18 мая 2024 года истец не обращался с заявлениями об исключении из воинского учета и не подавал документов, которые могли бы стать основанием для принятия соответствующего решения.

Позиция суда

Суд отметил, что обязанности по ведению воинского учета возложены на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а порядок постановки на воинский учет, снятия и исключения из него определяется Законом «О воинской обязанности и военной службе».

На момент осуждения истца статья 37 Закона №2232-ХІІ действительно предусматривала исключение из воинского учета граждан, осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений.

Однако суд обратил внимание, что Законом №3633-ІХ от 11 апреля 2024 года, вступившим в силу 18 мая 2024 года, статья 37 Закона №2232-ХІІ была изложена в новой редакции. После внесения изменений перечень оснований для исключения из воинского учета существенно сузился. К ним относятся только смерть или объявление лица умершим, прекращение гражданства Украины, признание непригодным к военной службе и достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Суд также учел положения Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. Этим нормативным актом предусмотрена возможность призыва во время мобилизации лиц, ранее осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, за исключением отдельных категорий преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Кроме того, суд подчеркнул, что истец не предоставил доказательств того, что ранее был фактически исключен из воинского учета. Также не были представлены доказательства обращения в компетентные органы с требованиями об исключении из воинского учета либо приведении учетных данных в соответствие с законодательством.

Оценивая доводы о недопустимости обратного действия закона во времени, суд отметил, что изменения, внесенные в статью 37 Закона №2232-ХІІ, не имеют ретроактивного характера. Они являются нормами прямого действия и распространяются на правоотношения, существующие после вступления их в силу.

Суд подчеркнул, что законодатель вправе изменять критерии воинского учета, если это обусловлено государственными интересами. Сужение оснований для исключения из воинского учета было направлено на расширение мобилизационного ресурса государства и обеспечение его обороноспособности в условиях военного положения.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что после вступления в силу изменений в статью 37 Закона №2232-ХІІ истец не относится к категории лиц, которые могут быть исключены из воинского учета.

Также суд установил отсутствие доказательств того, что истец ранее был исключен из воинского учета либо что ответчик был обязан принять такое решение при наличии необходимых документов и обращения.

С учетом действующего законодательства и фактических обстоятельств дела №440/14677/24 суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания противоправным бездействия территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также для обязания внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения об исключении истца из воинского учета.

В удовлетворении иска отказано полностью.

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