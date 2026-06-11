Обзор практики по делам о коррупции за 2025 год: ключевые выводы КУС ВС

Ключевые правовые позиции КУС ВС, а также объединенной палаты КУС ВС в сфере коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений.

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Верховный Суд опубликовал тематический обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в уголовных производствах по коррупционным и связанным с коррупцией уголовным правонарушениям за 2025 год.

Обзор содержит ключевые правовые позиции КУС ВС, а также объединенной палаты КУС ВС в сфере коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений. Среди них, в частности, — следующие выводы:

период ознакомления стороны обвинения с материалами, открытыми стороной защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, не влияет на течение срока досудебного расследования, предусмотренного ст. 219 УПК Украины, и не приостанавливает его;

обязательной составляющей преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), является наличие у обвиняемого лица специальных полномочий относительно распоряжения соответствующим имуществом. В случае обвинения по данной норме закона необходимо доказывать, что обвиняемый имел такие полномочия либо властные полномочия, которые позволяли влиять на лиц, которым имущество вверено или в ведении которых оно находится.

Кроме того, в обзоре систематизированы и другие, не менее актуальные, выводы относительно применения норм уголовного и уголовного процессуального права.

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