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Огляд практики у справах про корупцію за 2025 рік: ключові висновки ККС ВС

16:52, 11 червня 2026
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Ключові правові позиції ККС ВС, а також об’єднаної палати ККС ВС у сфері корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.
Огляд практики у справах про корупцію за 2025 рік: ключові висновки ККС ВС
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Верховний Суд опублікував тематичний огляду судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень за 2025 рік.

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Огляд містить ключові правові позиції ККС ВС, а також об’єднаної палати ККС ВС у сфері корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Серед них, зокрема, – такі висновки:

  • період ознайомлення сторони обвинувачення з матеріалами, відкритими стороною захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не впливає на перебіг строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК України, і не зупиняє його;
  • обов’язковою складовою злочину, передбаченого ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), є наявність в обвинуваченої особи спеціальних повноважень щодо розпорядження відповідним майном. У разі обвинувачення за цією нормою закону необхідно доводити, що обвинувачений мав такі повноваження або владні повноваження, які давали можливість впливати на осіб, яким майно ввірене чи у віданні яких воно перебуває.

Крім того, в огляді систематизовано інші, не менш актуальні, висновки щодо застосування норм кримінального та кримінального процесуального права.

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Верховний Суд корупція судова практика ККС ВС

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