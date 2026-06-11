НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

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Щороку під час вступної кампанії серед абітурієнтів виникають запитання щодо можливості оскарження результатів національного мультипредметного тесту. Водночас чинні правила проведення НМТ чітко визначають, які рішення можуть бути предметом апеляції, а які — ні.

Історія випускниці з Вінниці, яка заявила про технічні збої під час проходження національного мультипредметного тесту, привернула увагу до питання захисту прав учасників НМТ. Під час тестування комп’ютер неодноразово зависав, некоректно працювала комп’ютерна мишка, а проблеми з технікою вплинули на її можливість повноцінно виконати завдання. Водночас представники центру оцінювання якості освіти технічний збій заперечують, а справу передали на розгляд Українському центру оцінювання якості освіти.

У 2026 році учасники тестування не мають права оскаржувати отримані бали або вимагати перегляду результатів виконання тестових завдань. Натомість передбачена можливість захисту прав у випадках, коли йдеться про процедурні порушення або окремі рішення організаторів тестування.

Що можна оскаржити

Предметом апеляційного розгляду можуть бути:

відмова в реєстрації для участі в НМТ;

недопуск до участі в додаткових сесіях тестування;

порушення процедури проведення НМТ, яке могло вплинути на об'єктивність результату.

Саме остання категорія звернень є найпоширенішою, адже стосується безпосередньо умов проходження тестування.

Які обставини можуть вплинути на результат

Під час розгляду звернень комісії оцінюють, чи могли певні події або обставини вплинути на об'єктивність результатів НМТ.

Йдеться, про випадки дострокового припинення виконання тесту через надзвичайні ситуації, неможливість забезпечити належні умови для проходження іспиту, інші порушення прав учасника, а також ситуації, щодо яких вступник подав заяву про порушення процедури проведення тестування.

За результатами розгляду таких обставин може бути ухвалене рішення про збереження або анулювання результатів НМТ.

Як подати заяву до регламентної комісії про порушення процедури

Якщо учасник вважає, що під час тестування було допущено порушення, він повинен повідомити про це ще в день складання НМТ. Таке оскарження здійснюється шляхом подання звернення до регламентної комісії.

Подання заяви про порушення процедури НМТ здійснює сам учасник у тимчасовому екзаменаційному центрі до його залишення, через відповідального за проведення тестування, безпосередньо в день іспиту. Комісія опрацьовує звернення протягом трьох робочих днів, включно з днем його надходження. Днем подання звернення вважається дата електронного відправлення, яка фіксується в системі Українського центру оцінювання якості освіти.

Водночас, якщо учасник, який не погоджується з висновками регламентної комісії, має право звернутися до апеляційної комісії. Для цього необхідно протягом трьох робочих днів після отримання рішення подати електронну заяву із зазначенням своїх даних, номера сертифіката НМТ, дати тестування та обґрунтування причин незгоди з рішенням.

У зверненні необхідно такі дані:

ПІБ заявника, номер сертифіката НМТ;

дату проходження тестування із зазначенням зміни;

контактний номер телефону;

обґрунтування причин незгоди з рішенням регламентної комісії, а також дату оформлення заяви.

До заяви обов’язково додається копія витягу з протоколу засідання регламентної комісії, а сама вона підписується особисто учасником НМТ.

До звернення також додається копія витягу з протоколу засідання регламентної комісії. Апеляційна комісія розглядає такі заяви протягом п'яти робочих днів.

За результатами розгляду апеляції комісія може погодитися з доводами заявника та допустити його до участі в додатковій сесії НМТ або залишити попереднє рішення без змін.

К заявлению обязательно прилагается копия выписки из протокола заседания регламентной комиссии, а само оно подписывается лично участником НМТ.

По результатам рассмотрения апелляции комиссия может согласиться с доводами заявителя и допустить его к участию в дополнительной сессии НМТ либо оставить предыдущее решение без изменений.

Як писала «Судово-юридична газета», після оголошення результатів національного мультипредметного тесту частина учасників продовжує подавати звернення щодо оскарження результатів або повідомляє про можливі порушення під час проведення тестування. У поодиноких випадках такі спори доходять до судового розгляду.

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що кількість подібних звернень залишається незначною. Щороку до суду звертаються орієнтовно до десяти учасників НМТ, тоді як загальна кількість тих, хто складає тест, перевищує 300 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що на Одещині повітряна тривога зірвала нормальне проведення НМТ. Учасники змушені були перебувати в укриттях майже 13 годин. Зазначається, що до Представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів. Зокрема, зазначалося, що приміщення, де проводилося НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог.

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