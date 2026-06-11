НМТ 2026: как обжаловать нарушения во время теста и когда могут аннулировать результат

Механизм апелляции НМТ в 2026 году касается исключительно нарушений процедуры, без возможности обжалования полученного результата.

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Ежегодно во время вступительной кампании у абитуриентов возникают вопросы относительно возможности обжалования результатов национального мультипредметного теста. В то же время действующие правила проведения НМТ четко определяют, какие решения могут быть предметом апелляции, а какие — нет.

История выпускницы из Винницы, которая заявила о технических сбоях во время прохождения национального мультипредметного теста, привлекла внимание к вопросу защиты прав участников НМТ. Во время тестирования компьютер неоднократно зависал, некорректно работала компьютерная мышь, а проблемы с техникой повлияли на ее возможность полноценно выполнить задания. В то же время представители центра оценивания качества образования отрицают технический сбой, а дело передано на рассмотрение Украинского центра оценивания качества образования.

В 2026 году участники тестирования не имеют права обжаловать полученные баллы или требовать пересмотра результатов выполнения тестовых заданий. Вместо этого предусмотрена возможность защиты прав в случаях, когда речь идет о процедурных нарушениях или отдельных решениях организаторов тестирования.

Что можно обжаловать

Предметом апелляционного рассмотрения могут быть:



отказ в регистрации для участия в НМТ;

• недопуск к участию в дополнительных сессиях тестирования;

• нарушение процедуры проведения НМТ, которое могло повлиять на объективность результата.

Именно последняя категория обращений является наиболее распространенной, поскольку касается непосредственно условий прохождения тестирования.

Какие обстоятельства могут повлиять на результат

При рассмотрении обращений комиссии оценивают, могли ли определенные события или обстоятельства повлиять на объективность результатов НМТ.

Речь идет о случаях досрочного прекращения выполнения теста из-за чрезвычайных ситуаций, невозможности обеспечить надлежащие условия для проведения экзамена, других нарушениях прав участника, а также ситуациях, по которым абитуриент подал заявление о нарушении процедуры проведения тестирования.

По результатам рассмотрения таких обстоятельств может быть принято решение о сохранении или аннулировании результатов НМТ.

Как подать заявление в регламентную комиссию о нарушении процедуры

Если участник считает, что во время тестирования было допущено нарушение, он должен сообщить об этом еще в день сдачи НМТ. Такое обжалование осуществляется путем подачи обращения в регламентную комиссию.

Подача заявления о нарушении процедуры НМТ осуществляется самим участником в пункте временного экзаменационного центра до его выхода из него, через ответственного за проведение тестирования, непосредственно в день экзамена. Комиссия рассматривает обращение в течение трех рабочих дней, включая день его поступления. Днем подачи обращения считается дата электронного отправления, которая фиксируется в системе Украинского центра оценивания качества образования.

В то же время, если участник не согласен с выводами регламентной комиссии, он имеет право обратиться в апелляционную комиссию. Для этого необходимо в течение трех рабочих дней после получения решения подать электронное заявление с указанием своих данных, номера сертификата НМТ, даты тестирования и обоснования причин несогласия с решением.

В заявлении необходимо указать



ФИО заявителя, номер сертификата НМТ;

• дату прохождения тестирования с указанием смены;

• контактный номер телефона;

• обоснование причин несогласия с решением регламентной комиссии, а также дату составления заявления.

К заявлению обязательно прилагается копия выписки из протокола заседания регламентной комиссии, а само оно подписывается лично участником НМТ.

Также к обращению прилагается копия выписки из протокола заседания регламентной комиссии. Апелляционная комиссия рассматривает такие заявления в течение пяти рабочих дней.

По результатам рассмотрения апелляции комиссия может согласиться с доводами заявителя и допустить его к участию в дополнительной сессии НМТ либо оставить предыдущее решение без изменений.

Как писала «Судебно-юридическая газета», после объявления результатов национального мультипредметного теста часть участников продолжает подавать обращения с требованием обжалования результатов или сообщает о возможных нарушениях во время проведения тестирования. В отдельных случаях такие споры доходят до судебного рассмотрения.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что количество подобных обращений остается незначительным. Ежегодно в суд обращаются примерно до десяти участников НМТ, тогда как общее число сдающих тест превышает 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Одесской области воздушная тревога фактически сорвала нормальное проведение НМТ. Участники были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов. Отмечается, что в Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров. В частности, указывалось, что помещение, где проводилось НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярных воздушных тревог.

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