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Таможня может доначислить налоги после оформления: как это обжаловать

20:28, 11 июня 2026
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После завершения таможенного оформления контроль продолжается, а решения по результатам проверок можно обжаловать в административном или судебном порядке.
Таможня может доначислить налоги после оформления: как это обжаловать
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После завершения таможенного оформления контроль за соблюдением требований законодательства не прекращается. По результатам документальных проверок таможенные органы могут выносить налоговые уведомления-решения, которые подлежат обжалованию в административном или судебном порядке. Об этом напомнили в Тернопольской таможне во время очередной «горячей линии».

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Разъяснения для бизнеса и граждан предоставила начальница отдела осуществления контроля в невыездном порядке управления проведения таможенного аудита Тернопольской таможни Анна Косинская.

Порядок обжалования решений таможни

Участникам мероприятия разъяснили порядок административного и судебного обжалования налоговых уведомлений-решений, сроки подачи жалоб, особенности их рассмотрения и перечень документов, которые могут подтверждать позицию налогоплательщика.

Отдельно отмечалось, что Налоговый кодекс Украины предоставляет налогоплательщику право обжаловать налоговое уведомление-решение либо в административном порядке — в контролирующий орган более высокого уровня, либо путем обращения в суд.

Сроки и требования к жалобам

Специалисты обратили внимание на сроки подачи жалоб, правила их исчисления, а также требования к оформлению обращений.

Также было разъяснено, какие документы могут быть использованы для обоснования позиции налогоплательщика при рассмотрении жалобы.

Права налогоплательщиков

Отдельно участникам напомнили о правах и обязанностях налогоплательщиков на различных этапах обжалования решений, а также об особенностях взаимодействия с таможенными органами после получения налогового уведомления-решения.

Документальные проверки после таможенного оформления

Во время «горячей линии» также обсуждалось проведение документальных проверок после завершения таможенного оформления товаров.

В частности, разъяснялось применение статьи 354 Таможенного кодекса Украины относительно представления документов и информации по запросам таможенных органов во время проверок.

В таможне подчеркнули важность надлежащего хранения документов, подтверждающих сведения, заявленные во время таможенного оформления товаров.

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