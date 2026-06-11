Таможня может доначислить налоги после оформления: как это обжаловать
После завершения таможенного оформления контроль за соблюдением требований законодательства не прекращается. По результатам документальных проверок таможенные органы могут выносить налоговые уведомления-решения, которые подлежат обжалованию в административном или судебном порядке. Об этом напомнили в Тернопольской таможне во время очередной «горячей линии».
Разъяснения для бизнеса и граждан предоставила начальница отдела осуществления контроля в невыездном порядке управления проведения таможенного аудита Тернопольской таможни Анна Косинская.
Порядок обжалования решений таможни
Участникам мероприятия разъяснили порядок административного и судебного обжалования налоговых уведомлений-решений, сроки подачи жалоб, особенности их рассмотрения и перечень документов, которые могут подтверждать позицию налогоплательщика.
Отдельно отмечалось, что Налоговый кодекс Украины предоставляет налогоплательщику право обжаловать налоговое уведомление-решение либо в административном порядке — в контролирующий орган более высокого уровня, либо путем обращения в суд.
Сроки и требования к жалобам
Специалисты обратили внимание на сроки подачи жалоб, правила их исчисления, а также требования к оформлению обращений.
Также было разъяснено, какие документы могут быть использованы для обоснования позиции налогоплательщика при рассмотрении жалобы.
Права налогоплательщиков
Отдельно участникам напомнили о правах и обязанностях налогоплательщиков на различных этапах обжалования решений, а также об особенностях взаимодействия с таможенными органами после получения налогового уведомления-решения.
Документальные проверки после таможенного оформления
Во время «горячей линии» также обсуждалось проведение документальных проверок после завершения таможенного оформления товаров.
В частности, разъяснялось применение статьи 354 Таможенного кодекса Украины относительно представления документов и информации по запросам таможенных органов во время проверок.
В таможне подчеркнули важность надлежащего хранения документов, подтверждающих сведения, заявленные во время таможенного оформления товаров.
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