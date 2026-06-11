Верховна Рада оновила систему премій: нові правила, строки та вимоги

В Украине изменили процедуры присуждения парламентских премий и стипендий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 11 июня приняла постановление № 15268, которое предусматривает совершенствование процедур присуждения парламентских премий и стипендий.

Решение поддержали 246 народных депутатов.

Документ направлен на оптимизацию процессов оформления дипломов для лауреатов премий и стипендиатов.

В частности, изменения касаются порядка проведения публичного профессионального обсуждения конкурсных работ на соискание Премии имени Игоря Юхновского, а также уточняют требования к оформлению соответствующих представлений.

Как отмечалось в пояснительной записке, документ подготовлен с учетом практики применения действующего постановления и направлен на совершенствование механизмов присуждения премий и назначения стипендий Верховной Рады.

Изменения по премии имени Бориса Гринченко

Проект предусматривает фиксацию размера премии на уровне 100 тысяч гривен. Сейчас ее размер определяется законом о государственном бюджете, но не может быть меньше 100 тысяч гривен.

Также для подачи документов предлагается оставить требование о предоставлении копии паспорта гражданина Украины без уточнения о первой и второй страницах документа.

Нововведения для премии имени Пилипа Орлика

Документ предлагает заменить утверждение описания диплома на утверждение его образца.

Предусматривается, что Аппарат Верховной Рады будет изготавливать бланки дипломов, осуществлять их оформление и учет. Также уточняется, что лауреатам торжественно будут вручаться именно дипломы.

Изменения по премии имени Василия Сухомлинского

В положении предлагается заменить формулировку «педагогические работники учреждений дошкольного образования» на более широкое определение — «педагогические работники, обеспечивающие получение дошкольного образования».

В перечень документов добавляется обязательное согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, вместо описания диплома будет утверждаться его образец, а изготовление, оформление и учет бланков будет осуществлять Аппарат Верховной Рады. Также из требований к документам исключается уточнение о предоставлении копий первой и второй страниц паспорта.

Что изменится для премии имени Игоря Юхновского

Наибольший объем изменений касается премии Верховной Рады Украины имени Игоря Юхновского для молодых ученых.

В частности, формулировку «развитие отечественной науки и техники» предлагается заменить на «развитие науки и техники Украины». Из перечня отраслей исключается упоминание точных наук, оставляя естественные, технические, общественные и гуманитарные науки.

Уточняется, что конкурсные работы должны способствовать решению научно-технических проблем, а также вопросов безопасности и обороны Украины.

Меняются и требования к конкурсным работам. Предусматривается, что они должны быть опубликованы или завершены не позднее года, предшествующего году присуждения премии, без привязки к конкретной дате 1 января.

Также будут учитываться решения ученых советов, созданных в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании».

Информация о начале процедуры выдвижения будет публиковаться не только профильным комитетом Верховной Рады, но и Национальным фондом исследований Украины.

Начало общественного обсуждения конкурсных работ предлагается перенести с 1 августа на 1 октября. Продолжительность такого обсуждения сократят с шести до четырех месяцев.

В пакет документов кандидата необходимо будет добавлять справку с основного места работы или документ об обучении в аспирантуре или докторантуре, а также копию паспорта. При этом требование о предоставлении личного листка по учету кадров планируется отменить.

Отдельно регулируется вопрос конфликта интересов. Члены ученых советов, имеющие конфликт интересов с авторами или соавторами конкурсной работы, не смогут участвовать в голосовании по ее выдвижению.

Кроме того, вместо описания диплома будет устанавливаться его образец, а изготовление и учет бланков будет осуществлять Аппарат Верховной Рады.

Среди технических новаций — унификация размещения нумерации страниц в двух томах документов, возможность использовать сокращения только после упоминания термина более трех раз, отмена требования подачи USB-накопителя со сканированными документами, а также уточнение требований к письмам-представлениям, выпискам из протоколов, перечням научных публикаций и описаниям конкурсных работ.

Для Национального фонда исследований Украины вводятся дополнительные требования относительно уведомления о внесении уточненных данных и обмена документами между автором и субъектом выдвижения.

Также новым основанием для отклонения заявки станет несоответствие бумажной версии документов электронной.

Оценка научного вклада будет осуществляться за пять лет, предшествующих году подачи заявки.

Изменения для стипендий имени Бориса Патона и Григория Сковороды

Для стипендии Верховной Рады Украины имени Бориса Патона также предлагается перейти от описания диплома к утверждению его образца. Изготовление, оформление и учет дипломов будут возложены на Аппарат Верховной Рады.

Что касается стипендии имени Григория Сковороды, документ устраняет техническую ошибку. Предусматривается, что лицо, которому назначена эта стипендия, будет иметь звание стипендиата Стипендии Верховной Рады Украины имени Григория Сковороды, а не имени Василия Сухомлинского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.