Математику хотят сделать предметом на выбор на НМТ: украинцы выступили за изменения

Вопрос обязательной сдачи математики во время Национального мультипредметного теста остается предметом общественного обсуждения. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15254-1, который предусматривает возможность сделать математику предметом по выбору, однако в Кабинете Министров и Министерстве образования и науки выступают против таких изменений.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в настоящее время «нет возможности», чтобы математика стала предметом по выбору на НМТ. Аналогичной позиции придерживается и Министерство образования и науки. Там выступают против исключения математики и истории Украины из перечня обязательных предметов, подчеркивая, что поступление в учреждения высшего образования должно предусматривать проверку базовых знаний абитуриентов. Об этом ранее заявлял министр образования Оксен Лисовой.

Несмотря на это, в Кабинет Министров подали петицию с призывом пересмотреть подход к проведению НМТ и сделать математику предметом по выбору для части поступающих.

Автор обращения просит рассмотреть возможность отмены обязательной сдачи математики в рамках Национального мультипредметного теста, а также внешнего независимого оценивания по математике в случае его восстановления, начиная с 2027 года.

По мнению автора петиции, практика последних лет показала, что обязательное тестирование по математике создает значительную нагрузку для многих выпускников, особенно для тех, кто планирует поступать на гуманитарные, социальные, педагогические, творческие и другие специальности, где математическая подготовка не является определяющей.

В обращении отмечается, что значительное количество абитуриентов демонстрирует высокий уровень знаний по украинскому языку, истории Украины, литературе, иностранным языкам и другим профильным дисциплинам, однако получает более низкие результаты из-за математики. По мнению автора петиции, это негативно влияет на возможности поступления и не отражает реальный потенциал абитуриента в выбранной сфере.

Также автор подчеркивает, что обязательность математики создает неравные условия для поступающих, поскольку уровень математических способностей у школьников существенно отличается. Он отмечает, что даже дополнительные занятия и подготовка не всегда дают возможность достичь необходимого результата, а успех на тестировании зависит не только от старания и мотивации, но и от индивидуальных склонностей к точным наукам.

Отдельно в петиции №41/010093-26эп обращают внимание на психологический аспект. Отмечается, что подготовка к обязательному экзамену по математике часто становится источником значительного стресса, повышенной тревожности и эмоционального истощения, что может негативно сказываться на психическом благополучии выпускников, их учебной мотивации и результатах по другим предметам.

В то же время автор признает, что математика остается важной составляющей подготовки для технических, естественнонаучных, экономических и ряда других специальностей. Однако, по его мнению, для многих гуманитарных и творческих направлений определяющее значение имеют другие компетенции и знания, поэтому одинаковые требования по математике для всех поступающих независимо от выбранной специальности являются недостаточно обоснованными.

В петиции также отмечается, что из-за сложности обязательного тестирования по математике часть талантливых выпускников выбирает обучение за границей или вообще отказывается от поступления в украинские учреждения высшего образования. По мнению автора, это может негативно влиять на количество абитуриентов, уровень конкуренции и качество образовательной среды в отечественных университетах.

В связи с этим предлагается предоставить поступающим возможность самостоятельно выбирать математику как предмет НМТ в зависимости от требований выбранной специальности. При этом украинский язык и историю Украины предлагается оставить обязательными для всех участников тестирования как дисциплины, имеющие важное общественное и государствообразующее значение.

Как писала «Судебно-юридическая газета», из-за военных рисков правительство предлагает изменить правила вступительной кампании и освободить школьников от государственной итоговой аттестации. Поскольку возникает необходимость законодательного урегулирования гибкого и безопасного алгоритма поступления в 2027 году, в Верховную Раду внесли законопроект №15254 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года».

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