Юлия Свириденко: математика и дальше будет обязательным предметом на НМТ

Юлия Свириденко подчеркнула, что решением сделать математику необязательным предметом государство «может сделать хуже и абитуриенту, и самой себе».

Фото: slovoidilo.ua

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Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в настоящее время «нет возможности», чтобы математика стала предметом по выбору на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Об этом она сказала на конференции «Образование новой Украины 2.0».

Отвечая на вопрос, есть ли возможность в следующем году сделать математику предметом «по выбору», Свириденко сказала: «Нет возможности такое сделать. Я считаю, что нужно откровенно разговаривать друг с другом… Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год, или через другой период будет изменена структура».

Глава правительства подчеркнула, что решением сделать математику необязательным предметом государство «может сделать хуже и абитуриенту, и самой себе».

«Поскольку именно вам ее развивать, вам строить лучшую Украину для жизни и ведения бизнеса. Для этого нужно иметь способности, знания, навыки, и математика закладывает все эти основы», — добавила Свириденко.

Напомним, Министерство образования и науки не поддерживает законодательную инициативу, которая предусматривает сокращение количества предметов на национальном мультипредметном тесте и перевод математики в перечень предметов по выбору.

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