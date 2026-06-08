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Юлия Свириденко: математика и дальше будет обязательным предметом на НМТ

17:24, 8 июня 2026
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Юлия Свириденко подчеркнула, что решением сделать математику необязательным предметом государство «может сделать хуже и абитуриенту, и самой себе».
Юлия Свириденко: математика и дальше будет обязательным предметом на НМТ
Фото: slovoidilo.ua
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Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в настоящее время «нет возможности», чтобы математика стала предметом по выбору на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Об этом она сказала на конференции «Образование новой Украины 2.0».

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Отвечая на вопрос, есть ли возможность в следующем году сделать математику предметом «по выбору», Свириденко сказала: «Нет возможности такое сделать. Я считаю, что нужно откровенно разговаривать друг с другом… Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год, или через другой период будет изменена структура».

Глава правительства подчеркнула, что решением сделать математику необязательным предметом государство «может сделать хуже и абитуриенту, и самой себе».

«Поскольку именно вам ее развивать, вам строить лучшую Украину для жизни и ведения бизнеса. Для этого нужно иметь способности, знания, навыки, и математика закладывает все эти основы», — добавила Свириденко.

Напомним, Министерство образования и науки не поддерживает законодательную инициативу, которая предусматривает сокращение количества предметов на национальном мультипредметном тесте и перевод математики в перечень предметов по выбору. 

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Национальный мультипредметный тест (НМТ) Юлия Свириденко

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