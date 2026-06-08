  1. В Україні

Юлія Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

17:24, 8 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлія Свириденко підкреслила, що рішенням зробити математику необов’язковим предметом держава «може зробити гірше і абітурієнта і самій собі».
Юлія Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ
Фото: slovoidilo.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що наразі «немає можливості», щоб математика стала предметом на вибір в національному мультипредметному тесті (НМТ). Про це вона сказала на конференції «Освіта нової України 2.0».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом «на вибір», Свириденко сказала: «Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура».

Очільниця уряду підкреслила, що рішенням зробити математику необов’язковим предметом держава «може зробити гірше і абітурієнта і самій собі».

«Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає», – додала Свириденко.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки не підтримує законодавчу ініціативу, яка передбачає скорочення кількості предметів на національному мультипредметному тесті та переведення математики до переліку вибіркових дисциплін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НМТ Юлія Свириденко

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації
Електронна повістка через Резерв+: чи зобов’язаний військовозобов’язаний з’явитися до ТЦК

Електронні повістки стали однією з найобговорюваніших тем мобілізації, проте багато поширених тверджень про них не відповідають чинному законодавству.

Виплати військовим у 2026 році: чим відрізняються бойові від грошового забезпечення

Як відрізнити основне грошове забезпечення від додаткових винагород та на які виплати може розраховувати військовий у разі звільнення за станом здоров’я.

Перші призначення суддів до місцевих судів можуть відбутися вже на початку 2027 року: голова ВККС

У ВККС повідомили про перебіг конкурсів до судів і кадровий дефіцит у системі, перші призначення можливі вже у 2027 році.

Штрафи за непроходження ВЛК можуть стати незаконними після 6 червня

Річний строк притягнення до відповідальності за неявку на ВЛК закінчився 6 червня 2026 року.

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]