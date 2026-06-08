Юлія Свириденко: математика і надалі буде обов'язковим предметом на НМТ

Юлія Свириденко підкреслила, що рішенням зробити математику необов’язковим предметом держава «може зробити гірше і абітурієнта і самій собі».

Фото: slovoidilo.ua

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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що наразі «немає можливості», щоб математика стала предметом на вибір в національному мультипредметному тесті (НМТ). Про це вона сказала на конференції «Освіта нової України 2.0».

Відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом «на вибір», Свириденко сказала: «Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура».

Очільниця уряду підкреслила, що рішенням зробити математику необов’язковим предметом держава «може зробити гірше і абітурієнта і самій собі».

«Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає», – додала Свириденко.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки не підтримує законодавчу ініціативу, яка передбачає скорочення кількості предметів на національному мультипредметному тесті та переведення математики до переліку вибіркових дисциплін.

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