Українок під виглядом працевлаштування в Німеччині та на Кіпрі продавали у секс-рабство

На Київщині жінку підозрюють у продажі українок в секс-рабство.

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Правоохоронці на Київщині затримали 33-річну жительку Вінниці, яку підозрюють у торгівлі людьми та вербуванні жінок для подальшої сексуальної експлуатації за межами України.

Як повідомили в поліції, фігурантка підшуковувала жінок віком від 18 до 35 років, які перебували у складному матеріальному становищі. Потенційним жертвам пропонували високооплачувану роботу за кордоном, зокрема в Німеччині та на Кіпрі.

За даними слідства, для пошуку кандидаток підозрювана створила групу в одному з месенджерів, де розміщувала відповідні оголошення.

Жінку затримали в процесуальному порядку та завадили переправити через державний кордон 28-річну громадянку України.

Під час огляду місця події та обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці вилучили грошові кошти та інші речові докази, які, за даними слідства, підтверджують її причетність до протиправної діяльності.

Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру за фактом торгівлі людьми.

У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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