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Украинок под видом трудоустройства в Германии и на Кипре продавали в секс-рабство

23:40, 8 июня 2026
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На Киевщине женщину подозревают в продаже украинок в секс-рабство.
Украинок под видом трудоустройства в Германии и на Кипре продавали в секс-рабство
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Правоохранители в Киевской области задержали 33-летнюю жительницу Винницы, которую подозревают в торговле людьми и вербовке женщин для дальнейшей сексуальной эксплуатации за пределами Украины.

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Как сообщили в полиции, фигурантка подыскивала женщин в возрасте от 18 до 35 лет, которые находились в сложном материальном положении. Потенциальным жертвам предлагали высокооплачиваемую работу за границей, в частности в Германии и на Кипре.

По данным следствия, для поиска кандидаток подозреваемая создала группу в одном из мессенджеров, где размещала соответствующие объявления.

Женщину задержали в процессуальном порядке и предотвратили переправку через государственную границу 28-летней гражданки Украины.

Во время осмотра места происшествия и обыска по месту жительства задержанной правоохранители изъяли денежные средства и другие вещественные доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают ее причастность к противоправной деятельности.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по факту торговли людьми.

В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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прокуратура полиция Киев торговля людьми Винница

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