Зарплаты вырастут до 70%: работникам сферы культуры повысят оклады

В Минкульте отметили, что реформа оплаты труда является одним из ключевых мероприятий Стратегии развития культуры в Украине до 2030 года.

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Кабинет Министров принял решение о первом этапе реформы оплаты труда в сфере культуры.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила о запуске реформы оплаты труда в сфере культуры.

«Повышаем до 70% должностные оклады работников уже с 1 января 2027 года. Команда Минкульта вместе с коллегами полгода разрабатывала решение для увеличения оплаты. Вместе с этим готовим следующий этап — переход к современной, справедливой и прозрачной модели вознаграждения. Люди — главная ценность украинской культуры. Поэтому наша задача — сделать работу в сфере культуры престижной и создать условия, чтобы профессионалы оставались работать в Украине», — отметила Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

В Минкульте добавили, что реформа оплаты труда является одним из ключевых мероприятий Стратегии развития культуры в Украине до 2030 года. Она должна повысить престиж работы в сфере культуры, помочь сохранить профессиональных специалистов и укрепить способность культурных учреждений во время войны и в период послевоенного восстановления.

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