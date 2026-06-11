Математику хочуть зробити предметом на вибір на НМТ: українці виступили за зміни

В Україні пропонують зробити математику необов’язковим предметом на НМТ для частини вступників.

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Питання обов’язкового складання математики під час національного мультипредметного тесту залишається предметом суспільного обговорення. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15254-1, який передбачає можливість зробити математику предметом на вибір, однак у Кабінеті Міністрів та Міністерстві освіти і науки виступають проти таких змін.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що наразі «немає можливості», щоб математика стала предметом на вибір в НМТ. Аналогічної позиції дотримується і Міністерство освіти і науки. Там виступають проти виключення математики та історії України з переліку обов’язкових предметів, наголошуючи, що вступ до закладів вищої освіти має передбачати перевірку базових знань абітурієнтів. Про це раніше заявляв міністр освіти Оксен Лісовий.

Попри це, до Кабінету Міністрів подали петицію із закликом переглянути підхід до проведення НМТ та зробити математику вибірковим предметом для частини вступників.

Автор звернення просить розглянути можливість скасування обов’язкового складання математики в межах Національного мультипредметного тесту, а також зовнішнього незалежного оцінювання з математики у разі його відновлення, починаючи з 2027 року.

На думку автора петиції, практика останніх років показала, що обов’язкове тестування з математики створює значне навантаження для багатьох випускників, особливо тих, які планують вступати на гуманітарні, соціальні, педагогічні, мистецькі та інші спеціальності, де математична підготовка не є визначальною.

У зверненні зазначається, що значна кількість абітурієнтів демонструє високий рівень знань з української мови, історії України, літератури, іноземних мов та інших профільних дисциплін, однак отримує нижчі результати через математику. На думку автора петиції, це негативно впливає на можливості вступу та не відображає реального потенціалу вступника в обраній галузі.

Також автор наголошує, що обов’язковість математики створює нерівні умови для вступників, адже рівень математичних здібностей у школярів суттєво відрізняється. Він зазначає, що навіть додаткові заняття та підготовка не завжди дають можливість досягти необхідного результату, а успіх на тестуванні залежить не лише від старанності та мотивації, а й від індивідуальних схильностей до точних наук.

Окремо в петиції №41/010093-26еп звертають увагу на психологічний аспект. Зазначається, що підготовка до обов’язкового іспиту з математики часто стає джерелом значного стресу, підвищеної тривожності та емоційного виснаження, що може негативно позначатися на психічному благополуччі випускників, їхній навчальній мотивації та результатах з інших предметів.

Водночас автор визнає, що математика залишається важливою складовою підготовки для технічних, природничих, економічних та низки інших спеціальностей. Однак, на його думку, для багатьох гуманітарних і творчих напрямів визначальне значення мають інші компетентності та знання, тому однакові вимоги з математики для всіх вступників незалежно від обраного фаху є недостатньо обґрунтованими.

У петиції також зазначається, що через складність обов’язкового тестування з математики частина талановитих випускників обирає навчання за кордоном або взагалі відмовляється від вступу до українських закладів вищої освіти. На думку автора, це може негативно впливати на кількість абітурієнтів, рівень конкуренції та якість освітнього середовища у вітчизняних університетах.

У зв’язку з цим пропонується надати вступникам можливість самостійно обирати математику як предмет НМТ залежно від вимог обраної спеціальності. При цьому українську мову та історію України пропонується залишити обов’язковими для всіх учасників тестування як дисципліни, що мають важливе суспільне та державотворче значення.

Як писала «Судово-юридична газета», через воєнні ризики уряд пропонує змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від державної підсумкової атестації. Так як виникає потреба законодавчого врегулювання гнучкого та безпечного алгоритму вступу у 2027 році, до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15254 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».

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