ВРП відклала рішення про звільнення судді з поїздками на ТОТ Олени Галатіної

Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення Олени Галатіної з посади судді Донецького окружного адміністративного суду за поданням ВККС.

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Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення судді Донецького окружного адміністративного суду Олени Галатіної з посади на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Суддя Олена Галатіна брала участь у засіданні в режимі відеоконференції. Вона подала клопотання про відкладення розгляду питання про звільнення до вирішення її заяви про відставку, яку подала ще 1 квітня 2026 року.

Після обговорення члени ВРП відхилили клопотання судді (лише двоє проголосували «за»). Водночас Вища рада правосуддя ухвалила оголосити перерву в розгляді справи та відкласти його на 25 червня 2026 року.

Обставини справи

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», Указом Президента України від 2 червня 2007 року Олену Галатіну було призначено суддею Донецького окружного адміністративного суду строком на п’ять років. У 2012 році Верховна Рада України обрала її на цю посаду безстроково.

У 2018 році Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала процедуру кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді. За результатами оцінювання 14 листопада 2023 року ВККС визнала Олену Галатіну такою, що не відповідає займаній посаді, та внесла подання до ВРП про її звільнення.

Підстави рішення ВККС

Серед ключових претензій до судді — систематичні порушення вимог законодавства щодо доброчесності та професійної етики:

регулярні поїздки на тимчасово окуповані території з одночасним ухваленням та підписанням судових рішень електронним цифровим підписом;

недекларування майна та доходів (зокрема, земельної ділянки, права користування майном, отримання коштів від батьків для придбання автомобіля BMW X6 2020 року);

ухвалення судових рішень у дні, коли суддя, за даними реєстрів, була відсутня на робочому місці або перебувала за межами підконтрольної території;

інші обставини, які, на думку Комісії, негативно впливають на суспільну довіру до судової влади.

Суддя Олена Галатіна на засіданні ВРП активно захищала свою позицію, надавала пояснення щодо поїздок, декларування та підписання рішень, зокрема посилалася на технічні проблеми, відсутність електроенергії, особливості роботи в умовах прифронтової території та попередні перевірки НАЗК.

Рішення ВРП

Після заслуховування доповідача, позиції судді та додаткового обговорення Вища рада правосуддя вирішила відкласти подальший розгляд питання про звільнення Олени Галатіної на 25 червня 2026 року.

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