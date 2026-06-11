Податкова звітність нотаріусів: умови збереження статусу для бюджетних установ

Чи стає державна нотаріальна контора платником податків у момент видачі свідоцтва про право на спадщину.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Індивідуальна податкова консультація від 5 червня № 3263/ІПК/99-00-21-02-02 дала відповіді на системні запити щодо статусу державних нотаріальних контор як неприбуткових установ та їхньої ролі у відображенні інформації про спадщину. ДПС підтвердила, що нотаріальна дія є актом засвідчення права, а не фінансовою операцією з виплати доходу.

Перше питання консультації стосувалося того, чи можуть державні нотаріальні контори вважатися неприбутковими організаціями згідно з п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

Державна податкова служба підтвердила, що за даними інформаційних систем державні нотаріальні контори вносяться до Реєстру неприбуткових установ та організацій із кодом ознаки неприбутковості 0031 (бюджетні установи).

Оскільки державні нотаріальні контори створюються Міністерством юстиції України, є юридичними особами та повністю утримуються за рахунок державного бюджету відповідно до ст. 20 Закону України «Про нотаріат», вони відповідають критеріям бюджетних установ і можуть мати відповідний неприбутковий статус.

Юридичні наслідки статусу

Державні нотаріальні контори не є платниками податку на прибуток за умови дотримання вимог щодо цільового використання доходів. Усі надходження у вигляді власних доходів бюджетних установ мають спрямовуватися виключно на утримання контори та виконання її функцій.

Будь-який розподіл отриманих коштів між працівниками, окрім заробітної плати, або засновниками є порушенням умов неприбутковості та може стати підставою для виключення з Реєстру неприбуткових установ.

Таким чином, ДПС підтвердила бюджетний та неприбутковий статус державних нотаріальних контор за умови дотримання встановленого режиму використання коштів.

Спадщина vs Нарахування доходу

Другим важливим питанням ІПК є роз'яснення щодо відображення вартості спадщини у податковій звітності (Додаток 4ДФ). Питання полягало в тому, чи є подання цієї інформації доказом того, що нотаріальна контора нараховує дохід спадкоємцю.

Згідно з п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу України, відповідальними за сплату податку із спадщини є безпосередньо спадкоємці. Нотаріус у цій процедурі не виступає платником або податковим агентом.

ДПС наголошує, що свідоцтво про право на спадщину є процесуальним нотаріальним актом. Воно лише підтверджує перехід права власності від спадкодавця до спадкоємця, не створюючи самостійного доходу або виплати з боку нотаріальної установи.

Оскільки перехід майна відбувається в межах цивільно-правових відносин спадкування за статтею 1216 ЦК України, державна нотаріальна контора не здійснює нарахування чи виплату доходу. Відповідно, відсутній і об’єкт, який міг би вважатися виплатою з боку установи.

Важливо: виконання нотаріусом обов’язку щодо передачі інформації до контролюючих органів не означає здійснення ним функцій з нарахування доходу.

Такий підхід знімає ризики помилкового віднесення державних нотаріальних контор до податкових агентів у частині спадкових операцій та підтверджує їх суто процесуальну роль у процедурі оформлення спадщини.

Коли неприбутковість під загрозою

Консультація нагадує про умови перебування в Реєстрі. У разі недотримання вимог п. 133.4 ПКУ, наприклад, використання коштів на цілі, не передбачені кошторисом чи законом, організація підлягає виключенню з Реєстру.

ДПС зазначає, що на період дії воєнного стану не вважається порушенням передача майна чи фінансування видатків на цілі, не пов’язані з основною діяльністю, якщо вони спрямовані на користь отримувачів, визначених п. 63 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, а саме на допомогу ЗСУ тощо.

Головним висновком для нотаріусів є те, що їхня функція у звітності 4ДФ є виключно інформаційною. Засвідчуючи перехід права власності у спадкових правовідносинах, нотаріальна контора не виступає джерелом доходу для спадкоємця, а лише фіксує юридичний факт для подальшого податкового контролю з боку держави за сплатою податків самими фізичними особами.

Відображення відомостей про видані свідоцтва про право на спадщину має здійснюватися відповідно до п. 174.4 ПКУ, однак із чітким розумінням того, що це не створює для контори обов’язків податкового агента щодо нарахування самого доходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.