Налоговая отчетность нотариусов: условия сохранения статуса для бюджетных учреждений

Становится ли государственная нотариальная контора плательщиком налогов в момент выдачи свидетельства о праве на наследство.

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Индивидуальная налоговая консультация от 5 июня № 3263/ІПК/99-00-21-02-02 дала ответы на системные вопросы относительно статуса государственных нотариальных контор как неприбыльных учреждений и их роли в отражении информации о наследстве. ГНС подтвердила, что нотариальное действие является актом удостоверения права, а не финансовой операцией по выплате дохода.

Первый вопрос консультации касался того, могут ли государственные нотариальные конторы считаться неприбыльными организациями согласно п. 133.4 ст. 133 НКУ.

Государственная налоговая служба подтвердила, что по данным информационных систем государственные нотариальные конторы вносятся в Реестр неприбыльных учреждений и организаций с кодом признака неприбыльности 0031 (бюджетные учреждения).

Поскольку государственные нотариальные конторы создаются Министерством юстиции Украины, являются юридическими лицами и полностью содержатся за счет государственного бюджета в соответствии со ст. 20 Закона Украины «О нотариате», они соответствуют критериям бюджетных учреждений и могут иметь соответствующий неприбыльный статус.

Юридические последствия статуса

Государственные нотариальные конторы не являются плательщиками налога на прибыль при условии соблюдения требований целевого использования доходов. Все поступления в виде собственных доходов бюджетных учреждений должны направляться исключительно на содержание конторы и выполнение ее функций.

Любое распределение полученных средств между работниками, кроме заработной платы, или учредителями является нарушением условий неприбыльности и может стать основанием для исключения из Реестра неприбыльных учреждений.

Таким образом, ГНС подтвердила бюджетный и неприбыльный статус государственных нотариальных контор при условии соблюдения установленного режима использования средств.

Наследство vs Начисление дохода

Вторым важным вопросом ИНК является разъяснение относительно отражения стоимости наследства в налоговой отчетности (Приложение 4ДФ). Вопрос заключался в том, является ли подача этой информации доказательством того, что нотариальная контора начисляет доход наследнику.

Согласно п. 174.3 ст. 174 Налогового кодекса Украины, ответственными за уплату налога с наследства являются непосредственно наследники. Нотариус в этой процедуре не выступает плательщиком или налоговым агентом.

ГНС отмечает, что свидетельство о праве на наследство является процессуальным нотариальным актом. Оно лишь подтверждает переход права собственности от наследодателя к наследнику, не создавая самостоятельного дохода или выплаты со стороны нотариального учреждения.

Поскольку переход имущества происходит в рамках гражданско-правовых отношений наследования по статье 1216 ГК Украины, государственная нотариальная контора не осуществляет начисление или выплату дохода. Соответственно, отсутствует и объект, который мог бы считаться выплатой со стороны учреждения.

Важно: выполнение нотариусом обязанности по передаче информации в контролирующие органы не означает осуществления им функций по начислению дохода.

Такой подход снимает риски ошибочного отнесения государственных нотариальных контор к налоговым агентам в части наследственных операций и подтверждает их сугубо процессуальную роль в процедуре оформления наследства.

Когда неприбыльность под угрозой

Консультация напоминает об условиях пребывания в Реестре. В случае несоблюдения требований п. 133.4 НКУ, например использования средств на цели, не предусмотренные сметой или законом, организация подлежит исключению из Реестра.

ГНС отмечает, что на период действия военного положения не считается нарушением передача имущества или финансирование расходов на цели, не связанные с основной деятельностью, если они направлены в пользу получателей, определенных п. 63 подраздела 4 раздела ХХ НКУ, а именно на помощь ВСУ и т. п.

Главным выводом для нотариусов является то, что их функция в отчетности 4ДФ является исключительно информационной. Удостоверяя переход права собственности в наследственных правоотношениях, нотариальная контора не выступает источником дохода для наследника, а лишь фиксирует юридический факт для дальнейшего налогового контроля со стороны государства за уплатой налогов самими физическими лицами.

Отражение сведений о выданных свидетельствах о праве на наследство должно осуществляться согласно п. 174.4 НКУ, однако с четким пониманием того, что это не создает для конторы обязанностей налогового агента по начислению самого дохода.

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