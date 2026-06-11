Гибель или пропажа без вести отца-военнослужащего – когда это дает право на усыновление ребенка

Решение об усыновлении принимается исключительно в интересах ребенка, а сам факт гибели или пропажи без вести одного из родителей не является автоматическим основанием для проведения процедуры.

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Во время войны многие семьи сталкиваются со сложными жизненными обстоятельствами, когда один из родителей ребенка может погибнуть, пропасть без вести, находиться в плену или длительное время не иметь возможности выполнять родительские обязанности. В таких случаях ребенка часто фактически воспитывает другое лицо — отчим, мачеха, бабушка, дедушка или другой родственник. Об этом рассказали в Службе по делам детей Харьковской областной государственной администрации.

В связи с этим возникает вопрос о возможности усыновления ребенка погибшего или пропавшего без вести военнослужащего. Юридическая возможность зависит от конкретного правового статуса родителей и обстоятельств дела.

Усыновление как правовая процедура

Сам факт гибели или пропажи без вести одного из родителей не означает автоматического усыновления ребенка. Усыновление предполагает полное изменение правового статуса ребенка, когда усыновитель приобретает все права и обязанности матери или отца.

В соответствии со статьей 207 Семейного кодекса Украины, усыновление — это принятие лица в семью на правах дочери или сына и осуществляется исключительно в наилучших интересах ребенка для обеспечения стабильных условий его жизни.

Согласие родителей и исключения

Согласно статье 217 Семейного кодекса Украины, усыновление обычно осуществляется с согласия родителей.

В то же время статья 219 Семейного кодекса определяет случаи, когда такое согласие не требуется. Это возможно, если родители:

неизвестны;

признаны без вести пропавшими;

признаны недееспособными;

лишены родительских прав;

или существуют другие предусмотренные законом основания.

Что учитывает суд

Суд обязательно оценивает ряд обстоятельств, определенных статьей 224 Семейного кодекса Украины. Среди них:

состояние здоровья, семейное и материальное положение заявителя;

мотивы усыновления;

условия проживания;

отношение к ребенку;

другие факторы, влияющие на его интересы.

Процедура рассмотрения дел регулируется статьями 310–314 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Статус пропавших без вести

Отдельно отмечается, что сам факт пропажи без вести военнослужащего не дает автоматического основания для усыновления без согласия второго родителя.

Для применения соответствующих норм важно, чтобы лицо было официально признано судом без вести отсутствующим или объявлено умершим.

Таким образом:

смерть одного из родителей — может быть основанием для усыновления;

признание без вести пропавшим — может позволять усыновление без согласия;

сам факт пропажи без вести — не является достаточным основанием.

Когда усыновление рассматривается на практике

Чаще всего усыновление рассматривают в случаях, когда:

один из родителей погиб;

один из родителей признан без вести пропавшим или объявлен умершим;

ребёнка длительное время воспитывает другой член семьи;

фактический опекун заменил ребёнку отца или мать;

между ребенком и заявителем сложились семейные отношения;

необходимо обеспечить стабильные условия воспитания.

В случае временного отсутствия родителей, пребывания в плену или отсутствия решения суда относительно статуса лица чаще применяются механизмы опеки или попечительства.

Что проверяет суд в таких делах

Ключевым критерием являются наилучшие интересы ребенка. Суд устанавливает:

кто именно подает заявление об усыновлении;

характер отношений между заявителем и ребенком;

проживают ли они вместе;

воспринимает ли ребенок заявителя как отца или мать;

имеются ли необходимые согласия;

условия проживания;

заключение органа опеки и попечительства;

соответствует ли усыновление интересам ребенка.

Документы для рассмотрения дела

В суд обычно подаются:

паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке (при наличии);

свидетельство о смерти или решение суда о статусе родителей;

заключение органа опеки и попечительства;

акт обследования жилищных условий;

справка о доходах;

медицинские документы;

справка об отсутствии судимости;

характеристики и другие материалы, подтверждающие семейные отношения.

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