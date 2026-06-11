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Для судей вводят новые правила: одна декларация вместо двух, проверки до 3 лет и 6 месяцев на рассмотрение жалоб

12:41, 11 июня 2026
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Декларацию о родственных связях и декларацию добродетели объединили в один документ.
Для судей вводят новые правила: одна декларация вместо двух, проверки до 3 лет и 6 месяцев на рассмотрение жалоб
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13165-2, который меняет порядок подачи судьями деклараций добропорядочности и родственных связей.

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Документ предусматривает реформирование системы подотчетности судей и введение единой декларации с четко определенным сроком ее подачи.

Как сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики, сейчас судьи подают в НАПК имущественную декларацию, а также отдельно декларации о родственных связях и добропорядочности. Новый закон объединяет два последних документа в один и устанавливает единый порядок и сроки подачи.

Кроме того, также был пересмотрен и расширен перечень утверждений в этой декларации. Введено утверждение о признании государственного суверенитета Украины на всей ее территории и об отсутствии любого сотрудничества со страной-агрессором.

Также законом установлены четкие сроки рассмотрения жалоб относительно недостоверности данных в декларации. Теперь в течение 6 месяцев должна быть рассмотрена такая жалоба, и Высшая квалификационная комиссия судей должна принять решение. Если она установит нарушение, последствием будет дисциплинарная ответственность судьи.

Проверить декларацию можно будет в течение трех лет после ее подачи.

Отдельно отмечается, что, по оценкам OECD, Украина на нормативном уровне обеспечила 97% критериев добропорядочности в судебной сфере и 92% уровня имплементации соответствующих норм.

Законопроект также включен в обязательства в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей макрофинансовую поддержку со стороны партнеров.

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