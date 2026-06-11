Для суддів вводять нові правила: одна декларація замість двох, перевірки до 3 років і 6 місяців на розгляд скарг

Декларацію про родинні зв'язки та декларацію доброчесності об’єднали в один документ.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13165-2, який змінює порядок подання суддями декларацій доброчесності та родинних зв’язків.

Документ передбачає реформування системи підзвітності суддів і запровадження єдиної декларації з чітко визначеним строком її подання.

Як повідомив голова парламентського Комітету з питань правової політики, наразі судді подають до НАЗК майнову декларацію, а також окремо декларації про родинні зв’язки та доброчесність. Новий закон об’єднує два останні документи в один та встановлює єдиний порядок і строки подання.

Крім того, також було переглянуто й розширено перелік тверджень у цій декларації. Введено твердження про визнання державного суверенітету України на всю її територію та про відсутність будь-якої співпраці з країною-агресором.

Також законом встановлено чіткі строки розгляду скарг щодо недостовірності даних у декларації. Тепер протягом 6 місяців має бути розглянута така скарга і Вища кваліфікаційна комісія суддів повинна ухвалити рішення. Якщо вона встановить порушення, то наслідком буде дисциплінарна відповідальність судді.

Перевірити декларацію можна буде протягом трьох років після її подання.

Окремо зазначається, що, за оцінками OECD, Україна на нормативному рівні забезпечила 97% критеріїв доброчесності у судовій сфері та 92% рівня імплементації відповідних норм.

Законопроєкт також включено до зобов’язань у межах програми Ukraine Facility, що передбачає макрофінансову підтримку з боку партнерів.

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