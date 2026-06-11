У Кременчуці жінка виманила в Нової пошти майже 30 тисяч гривень, пошкоджуючи власні посилки – суд відправив її до в’язниці

Жінка визнала провину та повністю відшкодувала збитки.

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Автозаводський районний суд м. Кременчука призначив покарання за повторне шахрайство з компенсаціями ТОВ «Нова Пошта».

Обставини справи

Обвинувачена, перебуваючи за місцем проживання, неодноразово вчиняла шахрайства, використовуючи мобільний додаток ТОВ «Нова Пошта». З метою заволодіння чужим майном шляхом обману вона реєструвала фіктивні відправлення (косметику, ліки, аксесуари для смартфонів), оформляла експрес-накладні та направляла посилки на поштомати.

Після отримання посилок обвинувачена створювала видимість їх пошкодження під час транспортування та ініціювала через додаток заяви про пошкодження відправлень, надаючи завідомо неправдиві відомості. У результаті ТОВ «Нова Пошта» перераховувало компенсації на банківські картки, якими користувалася обвинувачена. Отримані кошти вона розпоряджалася на власний розсуд.

Встановлено декілька епізодів:

5 січня 2025 року — заволодіння 3704 грн;

24 вересня 2025 року — заволодіння 3800 грн;

4 жовтня 2025 року — заволодіння 3300 грн;

7 жовтня 2025 року — заволодіння 4999 грн;

23 листопада 2025 року — заволодіння 4350 грн;

23 листопада 2025 року — заволодіння 4124 грн.

Загальна сума завданої майнової шкоди ТОВ «Нова Пошта» становить 28 257 гривень. Дії обвинуваченої кваліфіковано як шахрайство, вчинене повторно.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю, щиро розкаялася, надала показання, які повністю підтверджують фабулу обвинувачення, та відшкодувала завдані збитки в повному обсязі.

Що вирішив суд

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області визнав обвинувачену винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно).

Суд призначив покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі. На підставі статті 71 Кримінального кодексу України до цього покарання частково приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком Крюківського районного суду м. Кременчука від 19 березня 2024 року та остаточно визначено покарання у виді 5 (п’яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили щодо обвинуваченої застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання з покладенням відповідних обов’язків. Суд також порушив перед виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради питання про влаштування або встановлення опіки над малолітньою дитиною обвинуваченої на період відбування покарання.

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