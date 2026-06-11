  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Кременчуге женщина выманила у «Новой почты» почти 30 тысяч гривен, повреждая собственные посылки — суд отправил её в тюрьму

15:23, 11 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Женщина признала свою вину и полностью возместила ущерб.
В Кременчуге женщина выманила у «Новой почты» почти 30 тысяч гривен, повреждая собственные посылки — суд отправил её в тюрьму
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Автозаводский районный суд г. Кременчуга назначил наказание за повторное мошенничество с компенсациями ООО «Новая Почта».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Обвиняемая, находясь по месту жительства, неоднократно совершала мошенничества, используя мобильное приложение ООО «Новая Почта». С целью завладения чужим имуществом путем обмана она регистрировала фиктивные отправления (косметику, лекарства, аксессуары для смартфонов), оформляла экспресс-накладные и направляла посылки на почтоматы.

После получения посылок обвиняемая создавала видимость их повреждения во время транспортировки и инициировала через приложение заявления о повреждении отправлений, предоставляя заведомо ложные сведения. В результате ООО «Новая Почта» перечисляло компенсации на банковские карты, которыми пользовалась обвиняемая. Полученными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.

Установлено несколько эпизодов:

  • 5 января 2025 года — завладение 3704 грн;
  • 24 сентября 2025 года — завладение 3800 грн;
  • 4 октября 2025 года — завладение 3300 грн;
  • 7 октября 2025 года — завладение 4999 грн;
  • 23 ноября 2025 года — завладение 4350 грн;
  • 23 ноября 2025 года — завладение 4124 грн.

Общая сумма причиненного имущественного ущерба ООО «Новая Почта» составляет 28 257 гривен. Действия обвиняемой квалифицированы как мошенничество, совершенное повторно.

В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, дала показания, полностью подтверждающие версию обвинения, и возместила причиненный ущерб в полном объеме.

Что решил суд

Автозаводский районный суд г. Кременчуга Полтавской области признал обвиняемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно).

Суд назначил наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. На основании статьи 71 Уголовного кодекса Украины к этому наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору Крюковского районного суда г. Кременчуга от 19 марта 2024 года и окончательно определено наказание в виде 5 (пяти) лет 1 (одного) месяца лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу в отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей. Суд также поднял перед исполнительным комитетом Кременчугского городского совета вопрос об устройстве или установлении опеки над малолетним ребенком обвиняемой на период отбывания наказания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Кременчуг компенсация почта

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

НМТ 2026: как обжаловать нарушения во время теста и когда могут аннулировать результат

Механизм апелляции НМТ в 2026 году касается исключительно нарушений процедуры, без возможности обжалования полученного результата.

ВСП закрыл дисциплинарное дело Артема Скворцова, несмотря на заявление ОГП о недостоверных сведениях в декларации

ВСП оставил без изменений решение КДКП о закрытии дисциплинарного производства в отношении прокурора из Полтавщины Артема Скворцова.

ВСП отложил решение об увольнении судьи с поездками на ВОТ Елены Галатиной

Высший совет правосудия отложил рассмотрение вопроса об увольнении Елены Галатиной с должности судьи Донецкого окружного административного суда по представлению ВККС.

ВАКС утвердил соглашение на миллион: суд определил наказание по делу экс-главы Верховного Суда

Новая логика антикоррупционных органов: быстрое наказание и наполнение бюджета в обмен на процессуальное сотрудничество.

Оккупация не гарантирует автоматического восстановления сроков: что говорит Верховный Суд

Пропуск срока обращения в суд из-за оккупации может быть признан уважительным только при условии, что лицо докажет, каким именно образом такие обстоятельства препятствовали своевременной защите его прав.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]