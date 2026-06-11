В Кременчуге женщина выманила у «Новой почты» почти 30 тысяч гривен, повреждая собственные посылки — суд отправил её в тюрьму

Женщина признала свою вину и полностью возместила ущерб.

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Автозаводский районный суд г. Кременчуга назначил наказание за повторное мошенничество с компенсациями ООО «Новая Почта».

Обстоятельства дела

Обвиняемая, находясь по месту жительства, неоднократно совершала мошенничества, используя мобильное приложение ООО «Новая Почта». С целью завладения чужим имуществом путем обмана она регистрировала фиктивные отправления (косметику, лекарства, аксессуары для смартфонов), оформляла экспресс-накладные и направляла посылки на почтоматы.

После получения посылок обвиняемая создавала видимость их повреждения во время транспортировки и инициировала через приложение заявления о повреждении отправлений, предоставляя заведомо ложные сведения. В результате ООО «Новая Почта» перечисляло компенсации на банковские карты, которыми пользовалась обвиняемая. Полученными средствами она распоряжалась по своему усмотрению.

Установлено несколько эпизодов:

5 января 2025 года — завладение 3704 грн;

24 сентября 2025 года — завладение 3800 грн;

4 октября 2025 года — завладение 3300 грн;

7 октября 2025 года — завладение 4999 грн;

23 ноября 2025 года — завладение 4350 грн;

23 ноября 2025 года — завладение 4124 грн.

Общая сумма причиненного имущественного ущерба ООО «Новая Почта» составляет 28 257 гривен. Действия обвиняемой квалифицированы как мошенничество, совершенное повторно.

В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, дала показания, полностью подтверждающие версию обвинения, и возместила причиненный ущерб в полном объеме.

Что решил суд

Автозаводский районный суд г. Кременчуга Полтавской области признал обвиняемую виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно).

Суд назначил наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. На основании статьи 71 Уголовного кодекса Украины к этому наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору Крюковского районного суда г. Кременчуга от 19 марта 2024 года и окончательно определено наказание в виде 5 (пяти) лет 1 (одного) месяца лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу в отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде личного обязательства с возложением соответствующих обязанностей. Суд также поднял перед исполнительным комитетом Кременчугского городского совета вопрос об устройстве или установлении опеки над малолетним ребенком обвиняемой на период отбывания наказания.

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