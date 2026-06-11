Пропал без вести на войне: когда суд может объявить человека умершим и какие документы для этого нужны

Когда человека, пропавшего без вести во время войны, могут объявить умершим, нужно ли ждать завершения военного положения, какие сроки применяют суды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Объявление человека, пропавшего без вести во время войны, умершим является отдельной судебной процедурой, которая помогает устранить правовую неопределенность для его близких. Благодаря этому родственники могут оформить наследство, получить пенсию в связи с потерей кормильца, прекратить брак и урегулировать другие имущественные и семейные вопросы.

Основным нормативным актом в таких случаях является статья 46 Гражданского кодекса Украины.

Общее правило предусматривает, что лицо может быть объявлено умершим, если в течение трех лет отсутствуют какие-либо сведения о месте его пребывания. Если же человек исчез при обстоятельствах, непосредственно угрожавших его жизни, в частности вследствие несчастного случая, этот срок сокращается до шести месяцев.

Для лиц, пропавших без вести во время войны, закон устанавливает специальный порядок.

Лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями или вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Вместе с тем суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, может принять такое решение и раньше. Однако это возможно не ранее чем через шесть месяцев после наступления обстоятельств, которые создавали угрозу смерти или дают основания предполагать гибель человека.

Также в таких делах применяется Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» №2505-VIII от 12 июля 2018 года (с изменениями). Документ определяет порядок предоставления статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в частности во время военных действий или вооруженного конфликта, а также регулирует ведение Единого реестра таких лиц.

Наличие этого статуса не лишает родственников права обратиться в суд с заявлением об объявлении лица умершим. Напротив, он может быть важным доказательством при рассмотрении дела. Об этом сообщили в Херсонском апелляционном суде.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 11 декабря 2024 года по делу №755/11021/22 дала ключевые разъяснения относительно исчисления сроков:

Шестимесячный срок не привязывается к отмене военного положения в Украине в целом или окончанию военных действий на всей территории государства.

Он исчисляется со дня окончания активных боевых действий на территории (в месте) предполагаемой гибели лица либо со дня наступления конкретного события, которое привело к гибели (например, ракетный удар, подрыв на мине, обстрел), даже если событие произошло вне зоны активных боевых действий, но вследствие военных действий.

Военное положение ≠ военные действия. Не нужно ждать два года после отмены военного положения по всей стране.

Суды нижестоящих инстанций активно применяют эту позицию, оценивая каждое дело индивидуально (место исчезновения, показания, документы из воинской части, полиции и т.д.).

Объявление умершим — это предположение смерти на основании косвенных доказательств. Лицо объявляется умершим со дня вступления решения суда в законную силу, хотя в некоторых случаях суд может указать день предполагаемой смерти (часть 3 статьи 46 ГК Украины).

Заявление в суд подают близкие родственники (супруги, дети, родители) в местный общий суд по месту своего проживания либо по последнему известному месту жительства пропавшего лица — в порядке отдельного производства (статьи 305–309 ГПК Украины).

К заявлению прилагаются доказательства исчезновения лица, в частности справка из полиции, воинской части или документы о предоставлении статуса «пропавший без вести при особых обстоятельствах», а также документы, подтверждающие обстоятельства, угрожавшие жизни, и доказательства отсутствия каких-либо сведений о лице в течение необходимого срока.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, почему суд в Житомире отказался объявить умершим военнослужащего, который пропал без вести в Курской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.