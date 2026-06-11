ВСП отложил решение об увольнении судьи с поездками на ВОТ Елены Галатиной

Высший совет правосудия отложил рассмотрение вопроса об увольнении Елены Галатиной с должности судьи Донецкого окружного административного суда по представлению ВККС.

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Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судьи Донецкого окружного административного суда Елены Галатиной с должности на основании подпункта 4 пункта 16 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

Судья Елена Галатина участвовала в заседании в режиме видеоконференции. Она подала ходатайство об отложении рассмотрения вопроса об увольнении до решения ее заявления об отставке, которое подала еще 1 апреля 2026 года.

После обсуждения члены ВСП отклонили ходатайство судьи (только двое проголосовали «за»). В то же время, Высший совет правосудия принял объявить о передаче в рассмотрении дела и отложить его на 25 июня 2026 года.

Обстоятельства дела

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», Указом Президента Украины от 2 июня 2007 года Елена Галатина была назначена судьей Донецкого окружного административного суда сроком на пять лет. В 2012 году Верховная Рада Украины избрала ее на этот пост бессрочно.

В 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины приступила к процедуре квалификационной оценки судей на соответствие занимаемой должности. По результатам оценки 14 ноября 2023 года ВККС признала Елену Галатину не соответствующей занимаемой должности и внесла представление в ВСП о ее увольнении.

Основания решения ВККС

Среди ключевых претензий к суду — систематические нарушения требований законодательства о добродетели и профессиональной этике:

регулярные поездки на временно оккупированные территории с одновременным принятием и подписанием судебных решений электронной цифровой подписью;

недекларирование имущества и доходов (в частности, земельного участка, права пользования имуществом, получение средств от родителей на покупку автомобиля BMW X6 2020 года);

принятие судебных решений в те дни, когда судья, по данным реестров, отсутствовала на рабочем месте или находилась за пределами подконтрольной территории;

другие обстоятельства, которые, по мнению Комиссии, негативно влияют на общественное доверие к судебной власти.

Судья Елена Галатина на заседании ВСП активно защищала свою позицию, давала объяснения поездок, декларирования и принятия решений, в частности ссылалась на технические проблемы, нарушения электроэнергии, особенности работы в условиях прифронтовой территории и проверки НАПК.

Решение ВСП

После заслушивания докладчика, позиции судьи и дополнительного обсуждения Высший совет правосудия решил отложить дальнейшее рассмотрение вопроса об увольнении Елены Галатиной на 25 июня 2026 года.

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