Уряд пропонує особливі правила вступу у 2027 році і скасування ДПА – законопроєкт у Раді

10:00, 18 травня 2026
Здобувачів освіти, які у 2027 році завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти, хочуть звільнити від проходження державної підсумкової атестації.
Через воєнні ризики уряд пропонує змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від державної підсумкової атестації. Так як виникає потреба законодавчого врегулювання гнучкого та безпечного алгоритму вступу у 2027 році, до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15254 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».

Серед ключових положень документа:

  • прийом на навчання для здобуття вищої освіти буде здійснюватися відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, визначеного центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту»;
  • фінансове забезпечення заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти – за рахунок видатків, передбачених законом про Державний бюджет України, та інших джерел, не заборонених законодавством України
  • конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань 2024-2027 років, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках;

Окрім того передбачено, що абітурієнти складатимуть тести з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір.

Серед предметів на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія та українська література.

Також законопроєкт передбачає, що прийом до закладів фахової передвищої освіти також здійснюватиметься за окремим порядком, визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

Окремою нормою документа пропонується звільнити у 2027 році учнів, які завершують будь-який рівень повної загальної середньої освіти, від проходження ДПА.

