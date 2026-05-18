Уряд пропонує особливі правила вступу у 2027 році і скасування ДПА – законопроєкт у Раді
Через воєнні ризики уряд пропонує змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від державної підсумкової атестації. Так як виникає потреба законодавчого врегулювання гнучкого та безпечного алгоритму вступу у 2027 році, до Верховної Ради внесли законопроєкт № 15254 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».
Серед ключових положень документа:
- прийом на навчання для здобуття вищої освіти буде здійснюватися відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, визначеного центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту»;
- фінансове забезпечення заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти – за рахунок видатків, передбачених законом про Державний бюджет України, та інших джерел, не заборонених законодавством України
- конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань 2024-2027 років, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках;
Окрім того передбачено, що абітурієнти складатимуть тести з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір.
Серед предметів на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія та українська література.
Також законопроєкт передбачає, що прийом до закладів фахової передвищої освіти також здійснюватиметься за окремим порядком, визначеним центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
Окремою нормою документа пропонується звільнити у 2027 році учнів, які завершують будь-який рівень повної загальної середньої освіти, від проходження ДПА.
