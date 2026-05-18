В Україні можуть запровадити покарання за ворожіння та рекламу послуг магії: Верховна Рада пропонує штрафи

Платні послуги з ворожіння, екстрасенсорики та розкладів Таро будуть штрафувати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15251 про адміністративну відповідальність за платні послуги з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму. Окрім того, документ також передбачає відповідальність за рекламу, популяризацію та поширення інформації про такі послуги.

Автори законопроєкту заявляють, що його метою є захист громадян від негативного впливу практик, пов’язаних із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, у тому числі картами Таро, рунами, засобами астрології, нумерології, хіромантії, ясновидіння, спіритизму та іншими способами віщування майбутнього.

У пояснювальній записці автори документа зазначають, що подібна діяльність може негативно впливати на психіку людини та її здатність самостійно ухвалювати рішення.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити адміністративну відповідальність за надання таких платних послуг.

Розміри штрафів, які передбачає документ:

Надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також реклама, популяризація та розповсюдження інформації про надання таких послуг – тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, або діяльність з використанням неповнолітніх та вразливих верств населення (пенсіонерів, осіб з інвалідністю, військових та їхніх родин) – тягнуть за собою штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені посадовою особою – тягнуть за собою штраф від десяти тисяч до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.