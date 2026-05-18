  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні можуть запровадити покарання за ворожіння та рекламу послуг магії: Верховна Рада пропонує штрафи

09:42, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Платні послуги з ворожіння, екстрасенсорики та розкладів Таро будуть штрафувати.
В Україні можуть запровадити покарання за ворожіння та рекламу послуг магії: Верховна Рада пропонує штрафи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15251 про адміністративну відповідальність за платні послуги з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму. Окрім того, документ також передбачає відповідальність за рекламу, популяризацію та поширення інформації про такі послуги.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Автори законопроєкту заявляють, що його метою є захист громадян від негативного впливу практик, пов’язаних із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, у тому числі картами Таро, рунами, засобами астрології, нумерології, хіромантії, ясновидіння, спіритизму та іншими способами віщування майбутнього.

У пояснювальній записці автори документа зазначають, що подібна діяльність може негативно впливати на психіку людини та її здатність самостійно ухвалювати рішення.

 

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити адміністративну відповідальність за надання таких платних послуг.

Розміри штрафів, які передбачає документ:

Надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також реклама, популяризація та розповсюдження інформації про надання таких послуг – тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, або діяльність з використанням неповнолітніх та вразливих верств населення (пенсіонерів, осіб з інвалідністю, військових та їхніх родин) – тягнуть за собою штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені посадовою особою – тягнуть за собою штраф від десяти тисяч до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект штраф

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

БПЛА та РЕБ для Нацгвардії і поліції закуповуватиме Агенція оборонних закупівель: що змінює новий урядовий експеримент

Уряд запускає новий експеримент: до жовтня 2027 року Нацгвардія, Нацполіція та ДПС закуповуватимуть БПЛА та РЕБ через Агенцію оборонних закупівель Міноборони

Україна готує масштабну реформу залізниці: попри зауваження, Комітет підтримав інтеграцію до європейського залізничного простору

Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт, що запроваджує нові правила безпеки, сертифікації та конкуренції на ринку залізничних перевезень.

Практика ЄСПЛ про запобіжний захід: суд має оцінювати, чи реально підозрюваний може внести заставу

Процесуальні обмеження для захисту та астрономічні застави — реалії кримінальних справ 2026 року.

Військовослужбовець має право не продовжувати службу після завершення контракту — позиція суду

Суд визнав протиправною відмову військової частини у звільненні офіцера після завершення контракту, укладеного під час дії воєнного стану, та зобов’язав звільнити його зі служби.

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]