Що таке нотаріальна таємниця та в яких випадках її можуть розкрити

Нотаріальна таємниця є однією з основних гарантій захисту прав громадян під час звернення до нотаріуса. Законодавство визначає, яку інформацію не можна розголошувати та у яких випадках доступ до неї все ж можуть отримати державні органи.

Відповідно до Закону України «Про нотаріат», нотаріальною таємницею вважається будь-яка інформація, яку нотаріус отримує під час вчинення нотаріальної дії або навіть під час консультації.

До такої інформації належать:

дані про особу;

відомості про майно;

зміст договорів та інших правочинів;

особисті майнові й немайнові права та обов’язки.

Обов’язок зберігати конфіденційність покладається не лише на нотаріуса, а й на його помічників та інших осіб, які отримали доступ до цих даних у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Загальне правило передбачає, що нотаріальна таємниця не підлягає розголошенню. Навіть близькі родичі не можуть отримати таку інформацію без законних підстав.

Водночас закон визначає низку випадків, коли нотаріальна таємниця може бути розкрита, наголошують у Мін’юсті. Зокрема:

за письмовою згодою особи, щодо якої вчинялася нотаріальна дія;

на обґрунтовану письмову вимогу суду;

на запит правоохоронних органів у межах кримінального чи іншого судового провадження;

на вимогу податкових органів;

державним або приватним виконавцям у межах виконавчого провадження;

Міністерству юстиції України та його територіальним органам для здійснення контролю;

у межах фінансового моніторингу;

під час внесення інформації до державних реєстрів.

Крім того, нотаріус не має права давати свідчення як свідок щодо інформації, яка становить нотаріальну таємницю, окрім випадків, коли цього вимагає особа, за дорученням якої або щодо якої вчинялися нотаріальні дії.

Довідки та копії документів нотаріус може надавати лише визначеному колу осіб — тим, за дорученням яких або щодо яких вчинялася дія, їхнім спадкоємцям чи опікунам у передбачених законом випадках.

Таким чином, нотаріальна таємниця є не формальністю, а механізмом захисту приватного життя та майнових прав громадян.

