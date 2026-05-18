Колишній аніматор, який звинувачував Disney у плагіаті «Ваяни», програв у суді та може заплатити мільйони

Суд закрив справу про «Ваяну» на користь Disney та відхилив усі ключові звинувачення.

Фото: Disney

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська компанія Walt Disney Company отримала в суді право на компенсацію 1,6 млн доларів витрат на адвокатів після багаторічного позову, у якому її звинувачували у нібито крадіжці ідеї для анімаційного фільму «Ваяна» (міжнародна назва — Moana).

Суд у США став на бік Disney та визнав, що претензії колишнього аніматора Бака Вудолла були подані недобросовісно та не мали юридичного підґрунтя. Суддя наголосила, що справа базувалася на неправдивих даних і підроблених документах.

Як виник спір

Вудолл стверджував, що ще багато років тому передавав представникам кіноіндустрії власний сценарний проєкт під назвою «Bucky the Surfer Boy» і що саме ці матеріали нібито могли стати основою для «Ваяни». За його версією, ідеї могли потрапити до студії через особу, яка працювала на території кіностудійного комплексу Disney.

Однак під час розгляду справи суд встановив, що ключові твердження позивача не відповідають дійсності. Зокрема, він заявляв, що вперше побачив «Ваяну» лише у 2017 році, хоча фактично дивився фільм ще у 2016 році в кінотеатрі та пізніше на DVD.

Суд звернув увагу, що саме на цій неправдивій версії позивач будував свою позицію протягом кількох років, доки справу не закрили на користь відповідача.

Підроблений документ

Окремо суд дослідив так звану угоду про конфіденційність, яку Вудолл подав як ключовий доказ. Він стверджував, що документ був підписаний у 2003 році представницею кіноіндустрії після ознайомлення з його матеріалами.

Втім, у ході процесу з’ясувалося, що документ був сфальсифікований уже після подання позову у 2020 році. Позивач визнав, що змінив ім’я підписанта та дату заднім числом. Оригінальний підпис належав іншій особі, яка не мала відношення до Disney.

Суд розцінив це як ознаку недобросовісного позову та спробу штучно підтвердити свої вимоги, вказує Courthouse News.

Рішення суду

Більшість вимог щодо авторських прав суд відхилив через пропуск строків позовної давності. Присяжні також дійшли висновку, що Вудолл не довів головного — факту доступу Disney до його матеріалів. Через це питання схожості сюжетів навіть не розглядалося.

Окремо суд призначив санкції адвокату позивача на суму 476 тис. доларів, зазначивши, що той затягував процес і не перевірив достовірність ключових доказів.

У Disney заяв не робили, а представник позивача повідомив, що з рішенням не погоджується та планує його оскаржувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.