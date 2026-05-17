На Київщині п'яний зять побив та зґвалтував тещу
У Бучанському районі Київської області правоохоронці повідомили про підозру 22-річному чоловіку у зґвалтуванні своєї 54-річної тещі.
За даними слідства, інцидент стався 10 травня в одному з населених пунктів району. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував фізичне насильство до жінки, з якою проживав в одному будинку, після чого вчинив щодо неї дії інтимного характеру всупереч її волі.
У прокуратурі зазначили, що йдеться про злочин проти статевої свободи та недоторканості людини.
Наразі триває досудове розслідування. За клопотанням прокуратури суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.
