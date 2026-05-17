На Київщині п'яний зять побив та зґвалтував тещу

22-річному чоловіку повідомили про підозру у зґвалтуванні 54-річної тещі, з якою він проживав в одному будинку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бучанському районі Київської області правоохоронці повідомили про підозру 22-річному чоловіку у зґвалтуванні своєї 54-річної тещі.

За даними слідства, інцидент стався 10 травня в одному з населених пунктів району. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував фізичне насильство до жінки, з якою проживав в одному будинку, після чого вчинив щодо неї дії інтимного характеру всупереч її волі.

У прокуратурі зазначили, що йдеться про злочин проти статевої свободи та недоторканості людини.

Наразі триває досудове розслідування. За клопотанням прокуратури суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.