Вихідні у червні 2026: чи отримають українці додаткові дні відпочинку на Трійцю і День Конституції

20:41, 17 травня 2026
Скільки робочих і вихідних днів буде у червні 2026 року та як працюватимуть українці — роз’яснення.
У червні 2026 року на українців чекає кілька важливих державних і церковних свят. Водночас через воєнний стан додаткових офіційних вихідних у перший місяць літа не буде, навіть якщо святкові дати припадають на неділю.

Першим великим святом місяця стане Трійця, яку у 2026 році віряни східного обряду відзначатимуть 31 травня. Відповідно, понеділок 1 червня у мирний час мав би бути додатковим вихідним, однак під час дії воєнного стану такого перенесення не буде.

Ще одне важливе державне свято — День Конституції України, який щороку відзначають 28 червня. У 2026 році ця дата припадає на неділю. Раніше українці мали б додатковий вихідний у понеділок, 29 червня, але наразі ця норма також тимчасово не застосовується.

Таким чином, офіційно додаткових вихідних у червні 2026 року не передбачено, а більшість працівників працюватимуть за звичайним графіком. Водночас роботодавці можуть самостійно ухвалювати рішення щодо додаткових днів відпочинку для працівників, якщо це дозволяє формат роботи підприємства чи установи.

У червні 2026 року буде 30 календарних днів. За стандартного п’ятиденного робочого тижня:

- робочих днів — 22;

- вихідних днів — 8.

Судово-юридична газета

