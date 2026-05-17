  1. В Украине

Выходные в июне 2026: получат ли украинцы дополнительные дни отдыха на Троицу и День Конституции

20:41, 17 мая 2026
Сколько рабочих и выходных дней будет в июне 2026 года и как будут работать украинцы – разъяснение.
В июне 2026 года украинцев ждет несколько важных государственных и церковных праздников. В то же время из-за военного положения дополнительных официальных выходных в первый месяц лета не будет, даже если праздничные даты приходятся на воскресенье.

Первым большим праздником луны станет Троица, которую в 2026 году верующие восточного обряда будут отмечать 31 мая. Соответственно, понедельник 1 июня в мирное время должен быть дополнительным выходным, однако во время действия военного положения такого переноса не будет.

Еще один важный государственный праздник – День Конституции Украины, который ежегодно отмечают 28 июня. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. Ранее украинцы имели бы дополнительный выходной в понедельник, 29 июня, но эта норма также временно не применяется.

Таким образом, официально дополнительные выходные в июне 2026 года не предусмотрены, а большинство работников будут работать по обычному графику. В то же время работодатели могут самостоятельно принимать решение о дополнительных днях отдыха для работников, если это позволяет формат работы предприятия или учреждения.

В июне 2026 года будет 30 календарных дней. При стандартной пятидневной рабочей неделе:

- рабочих дней – 22;

- выходных дней – 8.

